Критика Захаровой в адрес свободы слова на Украине нашла поддержку у россиян

Москва, 17 июля. Россияне поддержали слова официального представителя МИД Марии Захарова об истинном положении дел со свободой слова на Украине.

Дипломат прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который рассказал о борьбе с некой дезинформацией в стране и похвалился методами устранения инакомыслия перед ОБСЕ. Захарова в саркастичной форме оценила опыт Кулебы в разрушении свободы слова. Ее также поддержали простые россияне в Сети.

«Как насчет свободы слова для миллионов православных Украины? Почему при попустительстве властей так бесчинствуют раскольники? ОБСЕ, где ты???» — возмутился пользователь с ником William Foster.

Другая россиянка отметила равнодушие международных организаций к злостным нарушителям прав человека на Украине. В реальности все эти структуры напрасно получают деньги, добавила она.

Ранее председатель ОБСЕ Энн Линде посетила юго-восток Украины. Она пообщалась с местными жителями, которые рассказали чиновнице о жизни под обстрелами.