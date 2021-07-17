Экс-звезда «Дома-2» Алиана Устиненко обвинила Гобозова в незрелости

Москва, 17 июля. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко поделилась подробностями отношений с экс-мужем Александром Гобозовым после развода и объяснила, что не так с его поведением.

Блогер Устиненко стала героиней нового эпизода программы «Перезагрузка». Экс-звезда шоу «Дом-2» не только преобразилась внешне с помощью стилистов, но и получила возможность решить психологические проблемы. Девушка призналась в эфире канала ТНТ, что ее не устраивает общение с бывшим мужем Гобозовым.

«Раньше мы общались как друзья и родители Роберта. Но вот уже больше трех месяцев не разговариваем вообще. Инициатор всего этого я. Мы не можем найти общий язык. <...> Саше желаю уже обрести свое счастье и успокоиться. Ему уже почти 40 лет, а поведение у него как у 17-летнего подростка, это несерьезно», — выступила телезвезда с обвинениями.

После развода с Гобозовым Устиненко самостоятельно воспитывает сына Роберта. Теледива подчеркнула, что не мешает бывшему мужу общаться с ребенком, несмотря на недовольство.

Недавно проект «Дом-2» подвергся критике со стороны артиста Юрия Куклачева. Известный дрессировщик кошек убежден, что телестройка пробуждает в аудитории самые худшие качества.