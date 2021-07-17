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Националистические лозунги навсегда станут символом украинского футбола
Политика
Националистические лозунги навсегда станут символом украинского футбола
Global Look Press  /  Alfredo Falcone/Keystone Press Agency

Киев, 17 июля. Форма футболистов теперь всегда будет украшена националистическими лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!», заявил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Такое же правило действует в и отношении формы судей, которые обслуживают официальные матчи, проходящие на территории Украины.

«Решение, которое было мной предложено исполкому УАФ, было поддержано. И оно касается не только матчей украинской Премьер-лиги», — сказал он.

Отныне эти лозунги навсегда станут символами украинского футбола, резюмировал он.

Ранее стало известно, что сборной Украины по пляжному футболу запретили участвовать в ЧМ в России. Такое решение было принято после того, как команда удачно прошла в финальную часть чемпионата, обыграв сборную Швейцарии со счетом 6:5.

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