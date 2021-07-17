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Эстонские власти решили не отправлять нового посла в Белоруссию
Политика
Эстонские власти решили не отправлять нового посла в Белоруссию
vm.ee

Таллин, 17 июля. Таллин не будет направлять в Белоруссию нового посла Яака Ленсмента, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Ни Таллин, ни страны ЕС не признают результаты выборов президента Белоруссии, отметила она. Поэтому отправка дипломата в Минск была бы неуместной, объяснила глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Ленсмент был назначен новым послом в Белоруссии в начале июля по указу президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Ранее сообщалось, что эстонские власти заключили контракт с Финляндией на поставку морских мин и противокорабельных ракет. Прибалтийская страна намерена укрепить свою обороноспособность.

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