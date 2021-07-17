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Бывший муж Бородиной заявил о «сорвавшихся с цепи» поклонницах
Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной заявил о «сорвавшихся с цепи» поклонницах
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 17 июля. Известный предприниматель Курбан Омаров рассказал о повышенной активности женщин в социальных сетях после новости о его расставании с популярной ведущей Ксенией Бородиной.

После новости о разводе Омаров стал одним из самых завидных женихов в стране, о чем он сам не упускает возможности заявить. По словам блогера, последние пару недель его буквально атакуют толпы поклонниц с предложениями разного содержания.

«Пока я был несвободен, у меня, может быть, таких сообщений было максимум штук пять в неделю, сейчас реально как с цепи сорвались, просто пишут и пишут! А до этого ссали. Теперь не ссыте, да?» — иронично обратился он к своим фолловерам в Stories Instagram.

Омаров отметил, что его бывшую супругу нельзя не уважать, поскольку она умудрялась держать в страхе огромное количество женщин. По его словам, мало кто рисковал писать ему, пока он был во власти ведущей теплопроекта «Дом-2».

Первые слухи о разводе звездной пары стали появляться еще в начале лета. Пару недель назад Бородина в одном из интервью подтвердила эту информацию. По некоторым сведениям, бывших супругов ждет длительный бракоразводный процесс из-за раздела имущества. Юристы считают, что Омаров претендует даже на гонорары популярной ведущей.

После появления подобной информации бизнесмену стали поступать угрозы, в которых от него требуют отказаться от всяких притязаний и оставить жену в покое. Об этом Омаров рассказал своим подписчикам в Instagram.

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семья дом-2 бородина омаров
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