В NI раскрыли назначение таинственного истребителя от Ростеха

Вашингтон, 17 июля. Российские инженеры готовы представить общественности истребитель, который станет опасным конкурентом американскому F-35 на внешних рынках, пишет The National Interest.

Ранее в Ростехе анонсировали презентацию принципиально нового военного самолета. Его покажут в рамках авиасалона МАКС-2021. До тех пор госкорпорация не раскрывает никаких деталей и хранит интригу, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

В США не стали оценивать характеристики перспективной машины, решив дождаться, пока завеса тайны будет поднята. При этом авторы уверены, что новинка будет ориентирована на внешний рынок.

«Не случайно Рособоронэкспорт пригласил на авиационно-космический салон более 120 делегаций из 65 стран мира», — подчеркивают в The National Interest.

В подтверждение своей теории американские аналитики указали на информационную кампанию Ростеха, которая ведется на английском языке. Все это означает, что новейший российский самолет может потеснить с мировых рынков американский F-35.

Ранее Ростех опубликовал тизер нового российского боевого самолета, презентация которого состоится 20 июля, в первый день проведения аэрокосмического салона МАКС-2021. В госкорпорации заверили, что все ключевые особенности и уникальные свойства новинки есть на видео.