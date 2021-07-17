«Фламенго» запросил у «Краснодара» 60 млн евро за переход форварда Педро

Краснодар, 17 июля. Футбольный клуб «Краснодар» может приобрести нападающего Петро Абреу. «Фламенго» хочет заработать на трансфере не менее 60 миллионов евро.

Бразильский форвард Педро заинтересовал «Краснодар», сообщили журналисты Globo Esporte. По информации издания, на прошлой неделе представители российского клуба выяснили условия возможного трансфера. «Фламенго» готов начать переговоры по переходу Педро, если получит предложение не менее 60 миллионов евро.

Контракт Педро с бразильским клубом действует до 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Фламенго» 21 матч, отметившись десятью забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Педро в 14 миллионов евро.

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