Количество погибших в результате наводнений на западе ФРГ увеличилось до 141

Берлин, 17 июля. Число жертв наводнений на западе Германии увеличилось до 141. Только в одном округе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, погибли 98 человек, еще 670 пострадали.

Согласно имеющейся информации, в регионе Северный Рейн — Вестфалия зарегистрировано не менее 43 погибших. Сильные и продолжительные ливни, обрушившиеся на регион в ночь на среду, привели к подтоплениям населенных пунктов, сообщается в местных СМИ.

Разгул стихии вызвал разрушение мостов и дорог, а также повреждение линий электропередачи. В связи со сложившейся ситуацией на западе Германии ввели режим военной катастрофы. Для ликвидации последствий наводнения в регион были направлены 850 солдат бундесвера.

Ранее наводнение в столице ЦАР Банги спровоцировало разрушение домов и другой инфраструктуры. От стихии пострадали жители районов Фух, Гобонго, Галабаджа, Малимака, Мискин и Дамала.