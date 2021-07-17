ОЗХО не смогла дать комментарии по поводу нестыковок в деле Навального

Москва, 17 июля. Организация по запрещению химоружия не смогла прокомментировать нестыковки в проекте доклада по заключенному Алексею Навальному. Об этом заявил постпред России при ОЗХО.

Александр Шульгин прокомментировал ситуацию с нестыковками в деле об «отравлении» Алексея Навального. По словам постпреда, ОЗХО не дала комментариев. Речь идет о несовпадении некоторой информации в проекте доклада организации.

Шульгин ранее отметил, что дело об инциденте с Навальным покрыто «густой дымовой завесой». Постпред России посетовал на отсутствии реакции со стороны технического секретариата ОЗХО.