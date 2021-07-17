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Экономист Делягин рассказал об угрозе «зеленых» для курса евро

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:30
Экономика
Экономист Делягин рассказал об угрозе «зеленых» для курса евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 июля. Граждане, хранящие сбережения в евровалюте, рискуют потерять часть средств, если котировки упадут.

Россиянам следует вскоре принять решение — продолжать ли хранение в евро, приводит информационное агентство DEITA.RU слова экономиста Михаила Делягина.

Выбор должен быть сделан до начала сентября текущего года, когда пройдет избирательная кампания в немецкий парламент. Если победу одержит партия «зеленых», производители Германии могут оказаться под значительным давлением. Европейская валюта во многом зависит от немецкой промышленности, поэтому курс может упасть, пояснил Делягин.

Предыдущее укрепление евро по отношению к рублю экономисты объясняли локальными слабостями и провалами на нефтяном рынке.

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Все новости / Экономика / Экономист Делягин рассказал об угрозе «зеленых» для курса евро
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