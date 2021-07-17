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Танзания потеснила Кению на нефтяном рынке Центральной Африки
Весь мир
Танзания потеснила Кению на нефтяном рынке Центральной Африки
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Додома, 17 июля. Пробная доставка нефтепродуктов из Танзании в Уганду через озеро Виктория показала, что наземный маршрут из Кении и далее по соседним странам может оказаться менее выгодным, чем транспортировка по воде.

Новый путь доставки в теории способен обречь на гибель порт Момбаса, на который в данный момент приходится около 25% всех грузов, направляющихся в Уганду.

Через озеро уже перевезли 500 тысяч литров нефтепродукта.

Чиновники Найроби пребывают в состоянии шока, так как Кения инвестировала 400 миллионов долларов в восстановление своих нефтепроводов. Также кенийцы построили топливный причал стоимостью 170 миллионов долларов.

В случае окончательного решения Уганды сотрудничать в этой сфере с Танзанией экономике Кении может быть нанесен серьезный ущерб.

Впрочем, разговор о взаимодействии в топливной среде между странами начался еще в апреле. Тогда главы государств встретились и подписали договор о прокладке восточноафриканского нефтепровода. В документе содержатся три соглашения: о тарифах и транспортировке, о владении акциями и о сотрудничестве с правительством принимающей стороны.

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африка кения уганда танзания
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