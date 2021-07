Танзания потеснила Кению на нефтяном рынке Центральной Африки

Додома, 17 июля. Пробная доставка нефтепродуктов из Танзании в Уганду через озеро Виктория показала, что наземный маршрут из Кении и далее по соседним странам может оказаться менее выгодным, чем транспортировка по воде.

Новый путь доставки в теории способен обречь на гибель порт Момбаса, на который в данный момент приходится около 25% всех грузов, направляющихся в Уганду.

Через озеро уже перевезли 500 тысяч литров нефтепродукта.

Uganda Railways Corporation took 500,000 litres of petroleum products across Lake Victoria from Tanzania. The fuel had landed in Dar es Salaam and was transported by train to the Mwanza port, then to Uganda through the lake.https://t.co/IMjNxgUlsp