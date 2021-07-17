Сотни афганских беженцев ежедневно прибывают в Турцию на фоне наступления «Талибана»

Анкара, 17 июля. Военные успехи боевиков радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) спровоцировали новую волну миграции афганцев в Турцию.

На протяжении последних недель ежедневно как минимум человек 500 пересекают иранско-турецкую границу. Большинство из них спасается от насилия и боевых действий, которые начались после ускоренного вывода американских войск.

В социальных сетях появилось несколько видеороликов, которые документируют — и часто осуждают — новую волну миграции. Видео ниже, например, собрало более 635 тысяч просмотров и вызвало гневную и ксенофобную реакцию. Это также было подхвачено многочисленными средствами массовой информации.

«После прихода талибов к власти в Афганистане десятки тысяч афганских беженцев начали покидать свою страну. Колонны беженцев начали группами въезжать в Турцию через Иран», — написал турецкий журналист Рушен Таква, который поделился этим роликом в Twitter 11 июля.

Afganistan'da, Taliban'ın güç kazanması sonrası on binlerce Afgan uyruklu mülteci ülkelerini terk etmeye başladı. Ülkelerinden yola çıkan mülteci kafileleri, gruplar halinde İran üzerinden Türkiye'ye girmeye başladı. pic.twitter.com/SuWQrfUdai — Ruşen Takva (@RusenTakva) July 11, 2021

Таква сообщил группе наблюдателей FRANCE 24, что видео было снято случайным свидетелем в начале июля и что на нем изображена группа мигрантов, пытающихся пересечь границу.

Однако это далеко не единственная запись, которая вызвала бурные обсуждения в соцсетях. 16 июля журналист Фуркан Улудаг обнародовал публикацию в Twitter, на которой видно, как десятки афганских беженцев выходят из грузовика на трассе Анкара-Нигде.

İçişleri Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar herhangi bir göç tehlikesi yok diyordu. Şimdi ulaştığım bir videoda, Ankara - Niğde otobanının yol kenarında duran bir TIR’ın içinden yüzlerce kaçak göçmen indi.



Kaçak göçmenlerin yol kenarında durması böyle görüntülendi: pic.twitter.com/7wYvZH0bjA — Furkan ULUDAĞ (@Furkanuludag) July 16, 2021

Представитель организации, помогающей мигрантам в Турции, на условиях анонимности сообщил FRANCE 24, что ежедневно в его фонд обращаются десятки афганцев. Они просят предоставить информацию об административных процедурах в средиземноморской республике, а также хотят получить советы о том, как добраться до Европы.

По сообщению СМИ, в Кабуле ежедневно подается от 1000 до 2000 заявлений на получение паспортов. Афганцы обычно обращаются за визой в Иран, откуда они уезжают в надежде попасть в Турцию, а затем в Европу по нелегальным каналам.

Существует множество различных миграционных маршрутов из Ирана в Турцию с различными уровнями затрат и рисков. Обеспеченные люди предпочитают пересекать границу летом, чтобы избежать холода и снега. Они передвигаются небольшими группами, некоторые используют лошадей для транспортировки и перевозки своих вещей. Но часто можно увидеть очень большие колонны, иногда по 100 или 200 человек, которые идут пешком и состоят из молодых людей. Для пересечения границы нужно заплатить в среднем 500 долларов.

Artık güneş doğdu. Geçiş yapan mültecilerin bugün için son grubu. Bir dahaki geçiş gece olacak. Bu görüntüde de lokasyon aynı ve bu kez 50 kişilik bir grup geldi. Afgan mülteci: "Savaş var, Taliban köyleri aldı bizde mecburen kaçtık" diyor. pic.twitter.com/tTM4UrwmeF — Ruşen Takva (@RusenTakva) July 13, 2021

Реальная опасность возникает во время зимних переходов, когда многие потенциальные мигранты замерзают насмерть в горах.

Как только они прибывают в Турцию, 60% остаются по крайней мере на несколько месяцев, чтобы попытаться заработать деньги для обеспечения своей следующей поездки в Европу. Затем они сталкиваются с рядом трудностей, поскольку Анкара не предоставляет им статус беженцев.

Одинокие мужчины почти не имеют шансов получить легальный статус: они не могут поступить в университет, не могут лечиться в государственных больницах и вынуждены работать нелегально. Только семьи могут надеяться на получение документов при условии, что они не будут арестованы при незаконном пересечении границы или вскоре после этого. Если же у них ничего не получится, власти без колебаний депортируют их в Афганистан.

«Каждое лето наблюдается всплеск числа людей, пересекающих границу из Ирана в Ван. Большую часть времени приезжающие афганцы уже живут без документов в Пакистане или Иране, но мы наблюдаем за возможным новым притоком благодаря уходу американских войск», — сказал изданию The Guardian юрист Махмут Качан, специализирующийся на делах об иммиграции и предоставлении убежища.

По его словам, афганцы находятся в стране в подвешенном состоянии: в 2013 году ООН, за исключением крайне редких случаев, прекратила переселение афганцев из Турции в третьи страны.

Afghans flee to eastern Turkey as Taliban takes control amid chaos https://t.co/KVvZw3yele — The Guardian (@guardian) July 16, 2021

Пристанище беженцев

Официальный представитель МВД Турции Исмаил Чатаклы попытался преуменьшить сообщения о новой волне беженцев. Чиновник заявил, что видео и фотографии длинных очередей людей, идущих гуськом по дорогам в Иране, всего в нескольких сотен метров от турецкой границы, не означают, что они смогут попасть в республику.

В заявлении Чатаклы говорится, что кадры с мигрантами были вырваны из контекста и на самом сняты на границе Афганистана с Ираном или даже Афганистана с Таджикистаном. Политик также напомнил о строительстве пограничной стены протяженностью 149 км вдоль 499-километровой границы с Исламской республикой.

Несмотря на то, что действительно не все мигранты проникают в Турцию, граждане республики неохотно верят правительству в этом вопросе.

Afganistan’daki gelişmeler üzerinden doğu sınırlarımızdan düzensiz göçmen geçişleri olduğu iddialarına ilişkin açıklama???? pic.twitter.com/Jh9oBEQgZW — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) July 12, 2021

Дело в том, в Турции уже проживает около четырех миллионов человек: большинство из них — сирийцы (3,7 миллиона), но афганцы составляют вторую по численности группу. В 2020 году 23 тысяч граждан Афганистана обратились за защитой в республику, согласно официальным данным.

По данным ООН, в 2020 году в Турции официально находились 116 тысяч выходцев из южноазиатского государства. Однако эта цифра учитывает только легальных резидентов и поэтому в значительной степени занижена. По оценкам турецких властей, афганцы составляют большинство нелегальных мигрантов, а различные ассоциации предполагают, что в республике пребывают около 800 тысяч выходцев из Афганистана.

При этом их положение гораздо хуже, чем у сирийцев, которые имеют официальный статус беженцев и доступ к гуманитарной помощи и социальному обслуживанию.

❝Ya ölecektim ya kaçacaktım. Ailem Afganistan'da kaldı, onları da kurtarmak istiyorum❞



Taliban nedeniyle Türkiye'ye kaçan Afgan göçmenler anlatıyor — euronews Türkçe (@euronews_tr) July 15, 2021

Турция и Афганистан

Афганская проблема волнует общественность Турции не только из-за вопроса беженцев. В начале июня стало известно, что Анкара предложила взять на себя обеспечение безопасности аэропорта Кабула после ухода США и НАТО из южноазиатского государства.

Как отметили турецкие чиновники в интервью агентству Reuters, Анкара сделала это предложение на встрече НАТО в мае, когда Вашингтон и его союзники согласовали план вывода войск к 11 сентября.

Turkey offers to run Kabul airport after NATO's Afghan withdrawal -officials https://t.co/8T8DfWBJxj pic.twitter.com/HkuObD8tIN — Reuters (@Reuters) June 8, 2021

7 июня министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью местным СМИ заявил, что предложение Анкары связано с поддержкой союзников.

«Мы намерены оставаться в Афганистане в зависимости от условий. Каковы наши условия? Политическая, финансовая и материально-техническая поддержка. Если условия будут выполнены, мы можем остаться в международном аэропорту имени Хамида Карзая», — сказал он.

В те же дни издание The National со ссылкой на источник в правительстве Афганистана сообщило, что Анкара согласилась взять на себя защиту международного аэропорта Кабула за 130 миллионов долларов.

Turkey to run Kabul international airport in deal with Nato https://t.co/KsZaER49sj via @TheNationalNews — Omaid H. Sharifi-امید حفیظه شریفی (@OmaidSharifi) June 2, 2021

Кроме того, лидеры США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган 14 июня провели переговоры на саммите НАТО в Брюсселе. Одной из ключевых тем обсуждения стал Афганистан. После встречи турецкий президент заявил на пресс-конференции, что Анкара предложила включить в возможную миссию в Кабуле Пакистан и Венгрию.

Спустя несколько дней советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президентами США и Турции была достигнута договоренность о «ведущей роли» Анкары в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после ухода американских военных.

U.S. says Biden, Erdogan agreed on Afghanistan but S-400 issue is unresolved https://t.co/bAdIaTv2zA pic.twitter.com/tMWnQIT5gI — Reuters (@Reuters) June 17, 2021

В то же время талибы неоднократно предостерегали Турцию от размещения военных в Афганистане. По словам боевиков, такое решение Анкары является опрометчивым, нарушает суверенитет и территориальную целостность страны, а также противоречит ее национальным интересам.

В частности, 13 июля представители радикального движения подчеркнули, что присутствие иностранных сил в Афганистане, независимо от названия государства, является агрессией и узурпаторы будут встречены резким сопротивлением.

Taliban warn Turkey against extending troops in Afghanistan https://t.co/jH1DcQsiQk — Dawn.com (@dawn_com) July 13, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.