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Сотни афганских беженцев ежедневно прибывают в Турцию на фоне наступления «Талибана»
Весь мир
Сотни афганских беженцев ежедневно прибывают в Турцию на фоне наступления «Талибана»
Федеральное агентство новостей  /  Денис Тарасов

Анкара, 17 июля. Военные успехи боевиков радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) спровоцировали новую волну миграции афганцев в Турцию.

На протяжении последних недель ежедневно как минимум человек 500 пересекают иранско-турецкую границу. Большинство из них спасается от насилия и боевых действий, которые начались после ускоренного вывода американских войск. 

В социальных сетях появилось несколько видеороликов, которые документируют — и часто осуждают — новую волну миграции. Видео ниже, например, собрало более 635 тысяч просмотров и вызвало гневную и ксенофобную реакцию. Это также было подхвачено многочисленными средствами массовой информации.

«После прихода талибов к власти в Афганистане десятки тысяч афганских беженцев начали покидать свою страну. Колонны беженцев начали группами въезжать в Турцию через Иран», — написал турецкий журналист Рушен Таква, который поделился этим роликом в Twitter 11 июля.

Таква сообщил группе наблюдателей FRANCE 24, что видео было снято случайным свидетелем в начале июля и что на нем изображена группа мигрантов, пытающихся пересечь границу.

Однако это далеко не единственная запись, которая вызвала бурные обсуждения в соцсетях. 16 июля журналист Фуркан Улудаг обнародовал публикацию в Twitter, на которой видно, как десятки афганских беженцев выходят из грузовика на трассе Анкара-Нигде.

Представитель организации, помогающей мигрантам в Турции, на условиях анонимности сообщил FRANCE 24, что ежедневно в его фонд обращаются десятки афганцев. Они просят предоставить информацию об административных процедурах в средиземноморской республике, а также хотят получить советы о том, как добраться до Европы.

По сообщению СМИ, в Кабуле ежедневно подается от 1000 до 2000 заявлений на получение паспортов. Афганцы обычно обращаются за визой в Иран, откуда они уезжают в надежде попасть в Турцию, а затем в Европу по нелегальным каналам.

Существует множество различных миграционных маршрутов из Ирана в Турцию с различными уровнями затрат и рисков. Обеспеченные люди предпочитают пересекать границу летом, чтобы избежать холода и снега. Они передвигаются небольшими группами, некоторые используют лошадей для транспортировки и перевозки своих вещей. Но часто можно увидеть очень большие колонны, иногда по 100 или 200 человек, которые идут пешком и состоят из молодых людей. Для пересечения границы нужно заплатить в среднем 500 долларов.

Реальная опасность возникает во время зимних переходов, когда многие потенциальные мигранты замерзают насмерть в горах.

Как только они прибывают в Турцию, 60% остаются по крайней мере на несколько месяцев, чтобы попытаться заработать деньги для обеспечения своей следующей поездки в Европу. Затем они сталкиваются с рядом трудностей, поскольку Анкара не предоставляет им статус беженцев.

Одинокие мужчины почти не имеют шансов получить легальный статус: они не могут поступить в университет, не могут лечиться в государственных больницах и вынуждены работать нелегально. Только семьи могут надеяться на получение документов при условии, что они не будут арестованы при незаконном пересечении границы или вскоре после этого. Если же у них ничего не получится, власти без колебаний депортируют их в Афганистан.

«Каждое лето наблюдается всплеск числа людей, пересекающих границу из Ирана в Ван. Большую часть времени приезжающие афганцы уже живут без документов в Пакистане или Иране, но мы наблюдаем за возможным новым притоком благодаря уходу американских войск», — сказал изданию The Guardian юрист Махмут Качан, специализирующийся на делах об иммиграции и предоставлении убежища.

По его словам, афганцы находятся в стране в подвешенном состоянии: в 2013 году ООН, за исключением крайне редких случаев, прекратила переселение афганцев из Турции в третьи страны.

Пристанище беженцев

Официальный представитель МВД Турции Исмаил Чатаклы попытался преуменьшить сообщения о новой волне беженцев. Чиновник заявил, что видео и фотографии длинных очередей людей, идущих гуськом по дорогам в Иране, всего в нескольких сотен метров от турецкой границы, не означают, что они смогут попасть в республику.

В заявлении Чатаклы говорится, что кадры с мигрантами были вырваны из контекста и на самом сняты на границе Афганистана с Ираном или даже Афганистана с Таджикистаном. Политик также напомнил о строительстве пограничной стены протяженностью 149 км вдоль 499-километровой границы с Исламской республикой.

Несмотря на то, что действительно не все мигранты проникают в Турцию, граждане республики неохотно верят правительству в этом вопросе.

Дело в том, в Турции уже проживает около четырех миллионов человек: большинство из них — сирийцы (3,7 миллиона), но афганцы составляют вторую по численности группу. В 2020 году 23 тысяч граждан Афганистана обратились за защитой в республику, согласно официальным данным.

По данным ООН, в 2020 году в Турции официально находились 116 тысяч выходцев из южноазиатского государства. Однако эта цифра учитывает только легальных резидентов и поэтому в значительной степени занижена. По оценкам турецких властей, афганцы составляют большинство нелегальных мигрантов, а различные ассоциации предполагают, что в республике пребывают около 800 тысяч выходцев из Афганистана.

При этом их положение гораздо хуже, чем у сирийцев, которые имеют официальный статус беженцев и доступ к гуманитарной помощи и социальному обслуживанию.

Турция и Афганистан

Афганская проблема волнует общественность Турции не только из-за вопроса беженцев. В начале июня стало известно, что Анкара предложила взять на себя обеспечение безопасности аэропорта Кабула после ухода США и НАТО из южноазиатского государства.

Как отметили турецкие чиновники в интервью агентству Reuters, Анкара сделала это предложение на встрече НАТО в мае, когда Вашингтон и его союзники согласовали план вывода войск к 11 сентября.

7 июня министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью местным СМИ заявил, что предложение Анкары связано с поддержкой союзников.

«Мы намерены оставаться в Афганистане в зависимости от условий. Каковы наши условия? Политическая, финансовая и материально-техническая поддержка. Если условия будут выполнены, мы можем остаться в международном аэропорту имени Хамида Карзая», — сказал он.

В те же дни издание The National со ссылкой на источник в правительстве Афганистана сообщило, что Анкара согласилась взять на себя защиту международного аэропорта Кабула за 130 миллионов долларов.

Кроме того, лидеры США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган 14 июня провели переговоры на саммите НАТО в Брюсселе. Одной из ключевых тем обсуждения стал Афганистан. После встречи турецкий президент заявил на пресс-конференции, что Анкара предложила включить в возможную миссию в Кабуле Пакистан и Венгрию.

Спустя несколько дней советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президентами США и Турции была достигнута договоренность о «ведущей роли» Анкары в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после ухода американских военных.

В то же время талибы неоднократно предостерегали Турцию от размещения военных в Афганистане. По словам боевиков, такое решение Анкары является опрометчивым, нарушает суверенитет и территориальную целостность страны, а также противоречит ее национальным интересам.

В частности, 13 июля представители радикального движения подчеркнули, что присутствие иностранных сил в Афганистане, независимо от названия государства, является агрессией и узурпаторы будут встречены резким сопротивлением.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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