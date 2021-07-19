Чем МАКС-2021 попытается удивить весь мир

Пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы во все сферы человеческой жизни. 2020 год лишил зрителей выставки в Фaрнборо и Airshow China в Чжухае, а Франция решила отменить авиасалон Ле-Бурже, который должен был пройти с 21 по 27 июня. Россия не последовала примеру зарубежных коллег — МАКС-2021 состоится! Telegram-канал «Крылья войны» рассказывает, чего следует ждать от авиасалона в условиях пандемии.

Участники МАКС-2021

Подмосковный аэродром Жуковский в пятнадцатый раз откроет свои двери для проведения Международного авиационно-космического салона. Мероприятие пройдет с 20 по 25 июля.

По традиции на выставке будут представлены большие экспозиции разнообразной авиационной тематики — гражданская и военная авиация, беспилотные летательные аппараты, космическая промышленность, двигателестроение и многое другое.

«Самое главное — МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда, — заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. — Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID-19, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. Важно конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты».

Намерение принять участие в МАКС-2021 уже выразили представители более 40 государств. В первую очередь, это страны, вместе с Россией входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Страной-партнером МАКС-2021 станет Казахстан.

Более 40 стран уже выразили намерение принять участие в МАКС-2021



Страной-партнером МАКС-2021 станет Казахстан https://t.co/538fx3TdUk — Business FM (@Radio_BFM) March 23, 2021

Одним из важных гостей также является американская корпорация Boeing. Ее экспозиция будет включать в себя модели авиалайнеров семейств 737, 787, 777Х и грузовых самолетов: узкофюзеляжного 737-800BCF, среднемагистрального 767-300BCF и широкофюзеляжного 777 Freighter. Основной стенд Boeing на МАКС-2021 будет размещен в павильоне D3.

В павильоне FUTURE HUB будет размещен дополнительный стенд компании, на котором пройдут лекции и мастер-классы, а также состоится встреча с пилотом-инструктором из авиационного учебного центра Boeing в Сколково. Также Boeing организует визит на авиасалон для наиболее активных школьников, принимающих участие в программе «Авиация от А до Я».

Примет участие в выставке и главный конкурент Boeing — концерн Airbus. Он впервые представит А350-1000 в России. Новейший самолет будет представлен в статической экспозиции, а также примет участие в летной программе.

Немецкая компания Siemens Digital Industries Software совместно с партнерами «ИТС» и «ИЦ ИАС» продемонстрирует на МАКС-2021 решения в области цифровых технологий для актуальных задач авиакосмической отрасли.

Планируется, что МАКС-2021 посетят представители иностранных посольств и компаний, а также свыше 350 российских предприятий и организаций.

Что подготовил авиасалон МАКС для своих гостей?

По словам Дениса Мантурова, на МАКС-2021 будут представлены почти 200 новинок. Это современные вертолеты для гражданской и военной авиации, новые самолеты (как уже дошедшие до стадии прототипов, так и существующие только в виде проектов), БПЛА различного назначения и разнообразное авиационное оборудование. Выделим основные из них:

Состоится первый показ российского среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21-310. В декабре 2020 года он совершил первый полет с двигателями ПД-14 отечественного производства. Опытный самолет МС-21-310 с двигателем ПД-14 после покраски на предприятии «Спектр-Авиа» прибыл в Жуковский для продолжения испытаний



https://t.co/W3dQ1jFOj9 через @YouTube — Минпромторг России (@minpromtorg_rus) July 7, 2021

Анонсированы премьеры легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и регионального пассажирского Ил-114-300. Оба эти воздушных судна оснащены турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ/СТ-01. Самолеты Ил-112В и Ил-114-300 будут впервые представлены на МАКС-2021 https://t.co/TOU0Iw2nDb #новости #россия #макс2021 — Мир 24 (@Mir24TV) June 29, 2021

Авиасалон не только покажет существующие достижения, но и приоткроет окно в будущее:

«Сегодня мировая промышленность стоит на пороге электрической и водородной революций, второе дыхание обрела тема коммерческих сверхзвуковых самолетов, на рынок стремительно врываются беспилотные летательные аппараты, проекты в области аэромобильности появляются десятками в год. Для того, чтобы стать лидером в этой гонке, необходимо опережающим темпом формировать научно-технический задел, и российские отраслевые и академические институты совместно с учебными заведениями представят целый ряд новинок», — отметили в оргкомитете авиасалона.

Летающая лаборатория на базе Як-40 с демонстратором гибридной силовой установки, оснащенной электродвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) также примет участие в экспозиции. #Яковлев Як-40 "Летные проверки и системы"

Москва - Жуковский, июль 2021

Фото: Александр Шипиленкоhttps://t.co/bbkfyHhEUA pic.twitter.com/sdnRuwugB2 — Грета Туборг (@qretaxyeta) July 15, 2021

ЦАГИ представит масштабную модель демонстратора сверхзвукового пассажирского самолета «Стриж». Наработки по нему представит Научный центр мирового уровня «Сверхзвук». На МАКС-2021 ЦАГИ представит модель демонстратора сверхзвукового пассажирского самолетаhttps://t.co/MXaxBFiMVp pic.twitter.com/63GytzqaV4 — Авиация России (@AviaRu) July 13, 2021

Ростех подготовил нечто интригующее. Активно обсуждается тизер, в котором появляется загадочное отражение неизвестного летательного аппарата. По сообщению «Ростеха», ОАК представит «принципиально новый однодвигательный военный самолет» в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, 20 июля. В Госкорпорации уверены, что он вызовет интерес как в России, так и у конкурентов за рубежом.

«Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный законодатель мод в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — рассказал представитель Ростеха.

Впрочем, живое обсуждение нового истребителя уже развернулось на многих информационных ресурсах зарубежных стран. Кто-то окрестил его клоном американского F-35, другая же часть уверена, что российский истребитель действительно сможет удивить весь мир.

Пару дней спустя в Сети появились фотографии зачехленного однодвигательного истребителя. Как следствие, волна обсуждения этого проекта поднялась с новой силой.

❗️В Жуковском удалось сфотографировать перспективный истребитель с однодвигательной компоновкой, который, судя по всему, "Ростех" планирует представить в первый день МАКС-2021.#Россия pic.twitter.com/B4ETJyH4hz — Артем (@A_Yuzhakov) July 15, 2021

За два дня до начала МАКС-2021 пиар нового самолета пошел еще дальше. Ростех опубликовал интригующий коллаж с истребителем без чехла, а через несколько часов расширенную версию промо-ролика (в котором видна носовая часть машины и сопло двигателя).

Ждите новые подробности сегодня в полночь ⚡



На нашем YouTube-канале по ссылке ????????https://t.co/Q6P0UueIH2



или на YouTube-канале ОАК, а также на официальной странице проекта https://t.co/Te2eUNr8DL pic.twitter.com/nw6s1KLwJq — Ростех (@RostecRussia) July 18, 2021

Возможно, будет представлен шлем с элементами дополненной реальности, который поможет летчикам истребителя пятого поколения Су-57 в управлении самолетом и наведении оружия на цель. С помощью нашлемной системы целеуказания и индикации на стекле шлема отображается прицельная символика для применения различных видов вооружения, выводится пилотажная информация, а также видеоизображение закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков, что позволяет летчику видеть «сквозь самолет» днем и ночью, в сложных метеоусловиях, при выполнении сложных маневров. Новый шлем поможет пилоту Су-57 видеть "сквозь" самолет https://t.co/VHr55VlaoV — V. Khildebrandt (@ValentynaHildeb) June 6, 2021

Су-30СМ2 — новая модификация российского многофункционального истребителя Су-30, оснащенная двигателем с изменяемым ветром тяги АЛ-41Ф-1С, а также с обновленными авионикой, оптикой, радаром и системами наблюдения. Су-30СМ2: всё ближе к Су-35 https://t.co/3g56zqbEG8 #Россия #авиация — Гоша из Одессы (@greenchelman) May 4, 2021

Вертолет Ансат-М — модификация легкого многоцелевого вертолета, в которой усовершенствовали топливную систему и установили дополнительный бак, что позволило увеличить дальность полета до 800 км. Многоцелевой вертолет «Ансат-М» совершил первый полет pic.twitter.com/u53pMrWwxA — Владимир З. (@VladZinen) January 28, 2021

Вертолеты Ка-226Т, Ка-32А11М. Первый — это многоцелевой вертолет модульной конструкции. Данная машина предназначена для работ в самых труднодоступных районах, в условиях высокогорного, арктического, пустынного климата и на море. Она считается одной из лучших в своем классе. Ка-32А11М — универсальный многоцелевой вертолет, предназначенный для выполнения поисково-спасательных операций, перевозки грузов, тушения пожаров и других гражданских задач.

Ми-171А3 — это первый российский офшорный вертолет. Машина станет одной из ключевых новинок Госкорпорации «Ростех» на авиасалоне МАКС-2021. Это новый многоцелевой аппарат с максимальным взлетным весом 13 000 кг и дальностью полета до 1000 км, который полностью соответствует международным требованиям.

Вертолет Ми-171А3 планируют показать на статической стоянке на МАКС-2021. Летные испытания новой винтокрылой машины намечены на 2022 г.

Вертолет Ми-171А3 – это глубокая модификация недавно запущенного в серийное производство вертолета Ми-171А2.



Подробнее: https://t.co/uFLOrkHGQH pic.twitter.com/EcV1Jqpt9j — Жуковские вести (@Zhukvesti) May 20, 2021

ООО «Научно-Инженерная Компания» (НИК) представит на МАКС-2021 опытный образец легкого двухместного многоцелевого самолета «Сигма-7», предназначенного для частного использования, учебных и тренировочных полетов, авиационного туризма, патрулирования, аэрофотосъемки и других задач. Он будет демонстрироваться на статической стоянке и заявлен к участию в летной программе салона. Новейший легкий самолет «Сигма-7» от НИК летит на МАКСhttps://t.co/pJ42uMTImj pic.twitter.com/89Tf5VqpBD — Капитал Страны (@kapital_strany) July 6, 2021

Самолет ЛМС «Байкал» — это перспективный легкий многоцелевой самолет, создаваемый для замены советского Ан-2. Скорость — до 300 км/час. Максимальная дальность полета — 3 тысячи км. Машина создается по модульной схеме, которая позволит конвертировать ее в грузовой или пассажирский вариант.

ЛМС-901 «Байкал»: в июле — на МАКС, в конце года — в небоhttps://t.co/BFTDu0xE0x pic.twitter.com/rBKpDvwh16 — Авиация России (@AviaRu) July 4, 2021

Концерн «Техмаш» впервые представит неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности. Разработка, предназначенная для поражения как легкоуязвимой, так и военной техники в железобетонных укрытиях, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный почвой на толщину два-три метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы. МАКС-2021 представит новейшую ракету С-13Б https://t.co/ek2QeFvnNs — Мифодиус (@rhinocerys) July 16, 2021

Двигатель-демонстратор АПД-500. Специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») завершили этап установки авиационного поршневого двигателя-демонстратора АПД-500 на экспериментальный летательный аппарат, которым стал самолет Як-18Т. Демонстратор авиационного поршневого двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. разработан ЦИАМ на основе автомобильного мотора автомобиля правительственного класса Aurus. Двигатель-демонстратор АПД-500 готовят к установке на самолетhttps://t.co/0sF4hkWaYw pic.twitter.com/pQ0aXngAu8 — Авиация России (@AviaRu) April 30, 2021

Кроме статических экспозиций, гостей МАКС-2021 ждет насыщенная летная программа. С демонстрационными полетами выступят группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты» (все они представляют ВКС РФ).

Помимо них в полетах примут участие пилотажные группы «Русь» и «Первый полет», а также гости из Прибалтики Baltic Bees Jet Team и Индии — Sarang.

В связи с изменениями в проведении мероприятия из-за коронавирусных ограничений демонстрационная программа будет унифицирована: в среду и четверг полеты будут столь же зрелищными, как и в выходные дни.

Владимир Путин традиционно откроет Международный авиационно-космический салон и посетит выставку в первый день ее работы. Также президент Российской Федерации проведет совещание, на котором будут обсуждаться проблемы авиационной отрасли, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

Кроме того, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин может посмотреть летную программу.

«Пока я точно программу не знаю, но, наверное, традиционно президент полеты посмотрит», — сказал Песков.

Деловая программа МАКС

Авиасалон МАКС всегда славился своей насыщенной деловой программой — в рамках выставки подписываются новые контракты, соглашения о сотрудничестве и партнерстве, проводятся конференции и т. п. Не станет исключением и МАКС-2021:

Пройдут встречи ЦАГИ с представителями авиакосмической отрасли Казахстана и подписание соглашений о сотрудничестве;

ОАК планирует подписать в ходе авиасалона ряд соглашений, в том числе о поставках новой гражданской техники;

Представители «ОДК-Сатурн» выступят с сообщениями на стенде ОДК на темы: «Методология управления жизненным циклом газотурбинного двигателя на основе концепции цифрового двойника» и «Технологические компетенции мирового уровня в рамках стратегии АО «ОДК»;

Airbus проведет круглый стол «Полеты без границ: возвращая доверие к авиапутешествиям», участники которого обсудят проблемы безопасности путешествий во время пандемии COVID-19;

Компания Boeing на МАКС-2021 подпишет ряд соглашений в области технических и образовательных сервисов.

Традиционно ожидаются новые контракты между Министерством обороны РФ и ОАК, а также заинтересованность в новых договоренностях постоянных партнеров из зарубежных стран по линии военной авиации.

Как правило, конкретные новости о тех или иных соглашениях будут появляться в дни проведения МАКС, поэтому стоит запастись терпением и рассчитывать на громкие инфоповоды.

wikipedia.org / Krassotkin / CC0

В условиях продолжающихся ограничений по COVID-19, авиасалон МАКС-2021 остался единственным мероприятием такого масштаба, которое все же состоится. Это большое достижение организаторов и их партнеров. Все посетители выставки — от любителей до профессионалов — смогут найти себе именно то, что их интересует.

Надеемся, что МАКС-2021 пройдет гладко и безопасно для гостей. Отдельно отметим, что, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в мире и в России, на МАКС-2021 будут представлены экспозиции иностранных компаний. Это означает, что отечественный рынок для них остается важным и ценным.

Большинство же любителей авиации и космической отрасли с нетерпением будут ждать демонстрации новинок авиационной техники, в первую очередь от отечественного авиапрома. В этом году их ожидается предостаточно.

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