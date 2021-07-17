Эксперт рассказал о нюансах инвестирования в недвижимость

Москва, 17 июля. Вложение в недвижимость на фоне падения курса рубля и снижения ставок по вкладам становится привлекательным способом инвестирования денежных средств.

Вице-президент Гильдии риэлторов Московской области Сергей Власенко не советует брать кредит на покупку квартиры с данной целью, иначе заработать на ней не получится. С ростом стоимости ипотеки и снижающейся доходностью от сдачи жилья в аренду это может стать невыгодным. Если не хватает собственных средств, лучше выбрать более доступный вариант — обратить внимание на другой город или уменьшить площадь, цитирует его «Радио 1».

Еще один фактор, влияющий на доходность от инвестирования в недвижимость, — тенденция к повышению цен на квартиры. Например, в среднем и дальнем Подмосковье жилье за последний год подорожало меньше, а значит, в этом сегменте рынка есть более высокий потенциал для роста.

Рынок новостроек в Сочи переживает спад спроса: если сравнивать показатели июля и апреля, то он рухнул на 70%. Эксперты отмечают, что улучшения ситуации не предвидится.