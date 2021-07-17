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В США создали устройство для зарядки смартфона с помощью пальцев

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:26
Наука
В США создали устройство для зарядки смартфона с помощью пальцев
unsplash.com  /  NordWood Themes

Вашингтон, 17 июля. Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали прототип устройства, способного заряжать технику с помощью кончиков пальцев.

Внешним видом разработка напоминает пластырь. Чтобы она начала заряжать телефон, человеку можно даже не двигаться, заявил инженер Джозеф Ван.

Он объяснил, что технология способна перерабатывать в энергию пот, который сам по себе появляется на подушечках пальцев человека. Это стало возможным за счет прокладок-электродов из углерода.

Они оборудованы канализаторами, которые запускают химические реакции между молекулами в поте и кислородом. Таким образом и вырабатывается электричество, которое скапливается в небольшом конденсаторе, а затем используется для подзарядки устройств.

Ученые ранее предложили определять утечку газа с помощью дронов. Технологию можно использовать в ситуациях, где химическое оружие представляет опасность для людей.

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пальцы зарядка устройство пот
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