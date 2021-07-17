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Вера Алентова вспомнила трогательную историю из жизни с Меньшовым

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:26
Шоу-бизнес
Вера Алентова вспомнила трогательную историю из жизни с Меньшовым
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 17 июля. Актриса Вера Алентова почти 60 лет прожила в браке с режиссером Владимиром Меньшовым. Артистка вспомнила случай, когда осознала свое счастье рядом с мужем.

Оскароносный режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля, всего за год до бриллиантовой свадьбы с актрисой Верой Алентовой. Семейная жизнь артистов началась в студенчестве: в тот период будущей звезде предрекали успешную карьеру, а выбор малоперспективного жениха озадачил преподавателей. Семейный быт супругов не был безоблачным, однако их крепкая любовь не вызывала сомнений — незадолго до золотой свадьбы артисты даже решились на венчание. Алентова вспомнила романтический эпизод, когда особенно ясно осознала свои чувства к Меньшову.

«Однажды в мой день рождения я уезжала на гастроли в Ленинград. Володя пришел меня провожать на вокзал. Я сказала: мне так грустно, что я еду одна. «Какие проблемы?» — ответил Володя и прыгнул в вагон. Билета у него не было, поэтому он лег на мое место и спал замечательно. А я сидела на корточках и всю ночь смотрела на него, думая, какое это счастье…» — цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года в результате осложнений на фоне коронавируса. В память о режиссере его дочь, телеведущая Юлия Меньшова представила премьеру документального фильма, где драматург дал свое последнее интервью.

Одной из тем интервью стало отношение Меньшова к смерти. Режиссер рассказал дочери, как он желал бы уйти из жизни.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вера Алентова вспомнила трогательную историю из жизни с Меньшовым
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