Блогер Ида Галич подарила отцу машину за 8 млн рублей

Москва, 17 июля. Блогер-миллионник Ида Галич сделала своему отцу Василию дорогостоящий подарок. Звезда соцсетей потратила огромную сумму на покупку новенького автомобиля марки Mercedes.

Радостной новостью артистка поделилась со своими фолловерами в Instagram. Ее отец стал обладателем Mercedes GLE 400, базовая комплектация которого стоит от 8 миллионов рублей. Транспортное средство Галич забирала вместе с отцом прямо из дилерского центра.

«Ради таких моментов и живу. Только не болейте! Молю! А остальное все будет! Я обещаю! Люблю», — трогательно подписала серию фотографий артистка.

Поклонники пришли в восторг от широкого жеста своего кумира. Большинство фолловеров в курсе, что недавно родители Галич перенесли коронавирус нового типа, поэтому в первую очередь пожелали ее отцу крепкого здоровья.

«Ида! Ты просто огромная умничка! Это шикарный подарок. Пусть родители всегда будут здоровы»; «Идочка, умница, слов нет. Как же это круто, когда, вырастая, дети не забывают о своих родителях»; «Вааау!! Какой барский подгон. Ну очень круто! Здоровья папуле и мамуле», — отметили поклонники Галич.

Пару недель назад артистка сама повторно переболела коронавирусом нового типа. В своем Instagram-аккаунте она пожаловалась на тяжесть от вынужденного расставания с сыном Леоном и родителями.