Блогер Ида Галич подарила отцу машину за 8 млн рублей

Москва, 17 июля. Блогер-миллионник Ида Галич сделала своему отцу Василию дорогостоящий подарок. Звезда соцсетей потратила огромную сумму на покупку новенького автомобиля марки Mercedes.
Радостной новостью артистка поделилась со своими фолловерами в Instagram. Ее отец стал обладателем Mercedes GLE 400, базовая комплектация которого стоит от 8 миллионов рублей. Транспортное средство Галич забирала вместе с отцом прямо из дилерского центра.
«Ради таких моментов и живу. Только не болейте! Молю! А остальное все будет! Я обещаю! Люблю», — трогательно подписала серию фотографий артистка.
Поклонники пришли в восторг от широкого жеста своего кумира. Большинство фолловеров в курсе, что недавно родители Галич перенесли коронавирус нового типа, поэтому в первую очередь пожелали ее отцу крепкого здоровья.
«Ида! Ты просто огромная умничка! Это шикарный подарок. Пусть родители всегда будут здоровы»;
«Идочка, умница, слов нет. Как же это круто, когда, вырастая, дети не забывают о своих родителях»;
«Вааау!! Какой барский подгон. Ну очень круто! Здоровья папуле и мамуле», — отметили поклонники Галич.
Пару недель назад артистка сама повторно переболела коронавирусом нового типа. В своем Instagram-аккаунте она пожаловалась на тяжесть от вынужденного расставания с сыном Леоном и родителями.