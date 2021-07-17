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В Ленобласти свыше тысячи солдат и офицеров ЗВО прошли ревакцинацию от COVID-19

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:25
Армия
В Ленобласти свыше тысячи солдат и офицеров ЗВО прошли ревакцинацию от COVID-19
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 17 июля. Более тысячи военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли ревакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19 в Ленобласти.

По данным Минобороны РФ, с 1 июля в военно-медицинских организациях оборонного ведомства организована ревакцинация против коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал министр обороны Сергей Шойгу.

Отмечается, что прививки делаются на добровольной основе с письменного согласия вакцинируемых. Перед вакцинацией все солдаты и офицеры проходят медицинский осмотр у терапевта с проведением термометрии.

Ревакцинации подлежат военнослужащие всех категорий уже получившие полный курс препарата до 1 января текущего года. Всего до конца 2021 года планируется повторно привить более 10 тысяч военных, членов их семей, а также гражданский персонал баз ЗВО.

Ранее сообщалось, что к концу года ревакцинацию пройдут порядка 860 тысяч российских военнослужащих из всех округов. В воинских частях и отдаленных гарнизонах данный процесс осуществляется силами выездных мобильных медицинских бригад.

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