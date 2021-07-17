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Лидер «Ночных волков» Хирург раскрыл ФАН подробности предстоящего байк-шоу в Донецке
Общество
Лидер «Ночных волков» Хирург раскрыл ФАН подробности предстоящего байк-шоу в Донецке
Фото из архива мотоклуба «Ночные Волки»  / 

По просьбе властей ДНР кульминация байк-шоу в Донецке состоится 11 сентября, а не 8-го, как это предполагалось ранее. Об этом в беседе с ФАН рассказал лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, более известный как Хирург.

Собеседник также раскрыл еще ряд подробностей о предстоящем празднике, перенесенном в этом году из Севастополя в Донецк.

«По просьбе властей ДНР мы переносим это событие на выходные дни, на субботу, 11 сентября. Причем 12 сентября наступает день памяти Святого Благоверного князя Александра Невского. Именно поэтому на следующий день после кульминации байк-шоу мы высадим 800 саженцев дуба, привезенных со всей России в честь 800-летия Александра Невского», — сообщил лидер мотоклуба «Ночные волки».

Александр Залдастанов также намекнул на то, что гостей торжества ждет насыщенная программа.

«Уже понятно, где будет место проведения. Мы прислали фотографии. Местные власти предоставили нам порядка шести мест. Мы уже знаем, где будет палаточный лагерь, парковка, сценическое пространство. Уже представляем, какие музыканты будут играть, кто будет выступать с цирковой программой», — поведал собеседник ФАН.

Лидер «Ночных волков» Хирург раскрыл ФАН подробности предстоящего байк-шоу в Донецке
Фото из архива мотоклуба «Ночные Волки»  / 

В завершение он подчеркнул, что несмотря на всю трудоемкость в подготовке предстоящего байк-шоу, организаторы полны решимости осуществить все свои планы.

«Сейчас перед нами стоит задача привести все декорации, конструкции, механизмы, машины на Донбасс. Мы подсчитали навскидку, выходит порядка 15 фур. Если в Севастополе этот праздник проходил более 10 лет, то в Донецке он пройдет впервые. Потом может быть и третье, пятое, десятое, но первое навсегда останется в памяти. Это как первая любовь. К тому же в этом году совпало много особых дат: 800-летие Александра Невского, 60-летие первого полета человека в космос», — подытожил Александр Залдастанов.

Ранее лидер мотоклуба «Ночные волки» сообщил ФАН о переносе традиционного байк-шоу из Севастополя в Донецк. По его словам, организаторы не могли подвести гостей праздника и провести торжество в Крыму лишь в конце сентября или начале октября.

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