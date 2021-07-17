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Госдеп США заявил о «причастности» России к попыткам опорочить вакцины от COVID-19

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:24
Политика
Госдеп США заявил о «причастности» России к попыткам опорочить вакцины от COVID-19
wikipedia.org  /  Mike Peel / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 17 июля. Американский госдепартамент в очередной раз бездоказательно приписал России и Китаю попытки «опорочить» вакцины от коронавируса производства США.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в Госдепе сделали вывод, что Москва и Пекин якобы продвигают свои вакцины, пытаясь опорочить препараты западного производства и программы развития здравоохранения.

«Это не просто конкуренция вакцин: риск и воздействие заключаются в том, что данный вид дезинформации сводится к преувеличению побочных эффектов от западных вакцин», — высказалась Псаки на брифинге.

Представитель Вашингтона подчеркнула, что общественность вводится в заблуждение, что вакцины США не прошли испытания и не являются безопасными.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о якобы политическом шантаже со стороны Москвы на тему вакцин от COVID-19. По ее словам, Маас таким образом просто пытается вытеснить российский препарат «Спутник V» с европейского рынка.

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россия сша вакцина псаки
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