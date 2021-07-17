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Солист Maneskin Дамиано Давид рассказал, кто помогает ему быть «иконой стиля»
Шоу-бизнес
Солист Maneskin Дамиано Давид рассказал, кто помогает ему быть «иконой стиля»
Кадр из клипа «Maneskin - i wanna be your slave»

Рим, 17 июля. Звезда группы Maneskin Дамиано Давид поделился впечатлениями от популярности после победы на конкурсе «Евровидение» и объяснил, как ему удалось покорить фанатов своим стилем.

Итальянская группа Maneskin мгновенно завоевала армию фанатов после победы на песенном конкурсе «Евровидение». После триумфа на европейской сцене популярность коллектива не сдает позиций, а фанаты устраивают флешмобы в поддержку звезд.

Помимо музыки, поклонники оценили эпатажную внешность солиста группы Дамиано Давида, который не боится экспериментов и вернул в моду макияж «смоки айс».

Недавно исполнитель рассказал о своем стиле. Артист признался в интервью изданию Cosmo, что над его имиджем трудится целая команда специалистов.

«К своему стыду, сам я никогда не сделаю себе макияж — со мной всегда работают визажисты. Если вы оставите меня наедине с тенями и карандашом для глаз, я скорее превращу себя в клоуна», — признался артист.

Давид также отметил, что чувствует неловкость из-за статуса «иконы стиля». Артист уверен: он слишком молод для восхищения поклонников.

Недавно группа Maneskin вновь оказалась в центре внимания. Звезды удивили поклонников новым клипом, который всего за сутки набрал более пяти миллионов просмотров.

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Все новости / Шоу-бизнес / Солист Maneskin Дамиано Давид рассказал, кто помогает ему быть «иконой стиля»
евровидение maneskin дамиано давид
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