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Связисты ЗВО наладили управление войсками в ходе маневров в Ленинградской области
Армия
Связисты ЗВО наладили управление войсками в ходе маневров в Ленинградской области
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

Санкт-Петербург, 17 июля. Подразделения Западного военного округа в ходе учений обеспечили скрытое управление войсками, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Военнослужащие Краснознаменной бригады управления общевойсковой армии ЗВО были подняты по учебной тревоге, после чего приступили к выполнению задач по обеспечению связи между войсковыми объединениями. Личный состав в ходе маневров совершил марш на технике в районы сосредоточения. На местах были развернуты полевые узлы связи, выставлено боевое охранение, организована маскировка позиций.

Во время тренировок в Ленинградской области солдаты успешно отразили атаку разведывательно-диверсионных групп условного противника. К учениям было привлечено свыше 700 военнослужащих, около 250 единиц спецтехники и вооружения.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» ранее отработали постановку минных заграждений и оборону в Финском заливе. В мероприятиях также были задействованы корабли Балтийского флота.

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учения зво связисты
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