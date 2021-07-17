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Поклонники восхитились красотой 74-летней Михалковой в мини-шортах

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:21
Шоу-бизнес
Поклонники восхитились красотой 74-летней Михалковой в мини-шортах
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Москва, 17 июля. Общественный деятель и жена известного кинематографиста Никиты Михалкова Татьяна во время летнего отдыха вышла в свет в коротких шортах и красотой покорила пользователей Сети.

Новая фотография звезды появилась в официальном Instagram-аккаунте известного актера Стаса Садальского. Вместе с супругой режиссера на снимке позируют актрисы Людмила Максакова и Валентина Титова. Несмотря на шикарный внешний вид всех артисток, больше восторга вызвала именно Михалкова.

На снимке светская львица запечатлена в яркой красной блузке с бантом на шее и мини-шортах, демонстрирующих ее длинные стройные ноги.

«Лично мне очень важно кому-нибудь принадлежать. Но так, чтобы не использовали. Мы — пара, шуты, клоуны, артисты. Но‼️ Не мерзавцы и подлецы‼️ (Письмо заморское)», — философски подписал фотографию актер.

Подписчики Садальского пришли в восторг от «дамы в красном». Многие отметили, что в свои 74 года бывшая модель даст фору любой молодой актрисе. Фолловеры звездного аккаунта уверены, что Михалкову несказанно повезло с женой.

«Как же Никите Сергеевичу повело. Татьяна просто великолепно выглядит, слов нет!»;

«Вот чтоб мы все так в их возрасте жили или хотя бы дожили до него. Хочу выглядеть, как эта дама в красном, и сверкать красивыми ножками»;

«Татьяна очень естественная, что делает ее лишь прекраснее. Я в восхищении», — отметили пользователи соцсети.

В отличие от звездной мамы, которая не реагирует ни на какую критику, актриса Анна Михалкова очень болезненно воспринимает уколы в адрес своей фигуры. После очередной летней фотосессии звезда сериала «Обычная женщина» разразилась гневной тирадой в адрес хейтеров.

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михалкова садальский фигура
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