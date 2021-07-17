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Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета в Иванове

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:25
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после крушения самолета в Иванове
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Иваново, 17 июля. Сотрудники надзорного органа организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов после ЧП. «Самолет-конструктор» потерял управление и упал в реку.

При падении воздушного судна в реку никто не пострадал. Пилот находился в самолете один. Он не получил никаких травм. По предварительной версии, у "истребителя" отказал двигатель.

Самолет вылетел с аэродрома Ивановского авиационно-спортивного клуба. Мужчина почти сразу же вышел на связь с диспетчерами и сказал о технических проблемах. Ему рекомендовали садиться в реку, учитывая, что вокруг был лес.

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