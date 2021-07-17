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В Петербурге провели обработку авиатехники ЗВО в преддверии военно-морского парада
Армия
В Петербурге провели обработку авиатехники ЗВО в преддверии военно-морского парада
Пресс-служба ЗВО

Санкт-Петербург, 17 июля. Специальная обработка авиационной техники состоялась на аэродроме отдельного транспортного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Эти действия были проведены в Санкт-Петербурге в преддверии Главного военно-морского парада. Также специалисты провели обработку всей воздушной техники морской авиации, которая будет задействована в праздничном мероприятии.

Военнослужащие осуществили дезинфекцию кабин экипажей, фюзеляжей воздушных средств и других элементов. Всего были обработаны десять вертолетов.

По мнению главы Минобороны России Сергея Шойгу, Главный военно-морской парад 2021 года станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. Мероприятие состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.

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зво парад авиация
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