Сестра Запашных обвинила дрессировщиков в попытках уничтожить ее карьеру

Москва, 17 июля. Артистка цирка Марица Запашная поделилась деталями конфликта с дрессировщиками Эдгардом и Аскольдом Запашными. Она объяснила, почему сводные братья мешают ее работе.

Циркачка призналась, что практически не общается со сводными братьями по отцу, знаменитому дрессировщику Вальтеру Запашному. Артистка строит сольную карьеру в Росгосцирке, однако недавно ее работа оказалась под угрозой. По словам дрессировщицы, братья пытаются добиться эксклюзивности своей фамилии — поэтому их беспокоит, что сводная сестра связала жизнь с цирком.

«Понимаете, идет уничтожение фамилии — Запашные не хотят, чтобы одна и та же фамилия была на афишах. Они хотят быть одними-единственными. Поэтому дали программу на наше уничтожение. Но у них кишка тонка!» — выступила с обвинениями дрессировщица в комментарии «Собеседнику».

По словам Запашной, ее конфликт с братьями вышел на новый уровень. Выступления артистки оказались под угрозой, а коллектив может быть расформирован. Дрессировщица убеждена, что к этому причастны Запашные и их друг, генеральный директор Госцирка Сергей Беляков.

Другой конфликт в мире шоу-бизнеса развернулся между певцом Димой Биланом и солистом группы «Ногу свело!» Максимом Покровским. Недавно рок-музыкант посвятил нецензурный трек своей ссоре с артистом.