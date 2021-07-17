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Подросток утонул на глазах у друзей в Ивановской области
Происшествия
Подросток утонул на глазах у друзей в Ивановской области
пресс-служба  /  СУ СК России по Новосибирской области

Иваново, 17 июля. Тело 14-летнего мальчика, утонувшего в реке Кинешемка, подняли из реки. Инцидент произошел на городском пляже в парке культуры и отдыха.

В региональном Следственном комитете уточнили, что компания ребят не сразу заметили, что мальчик тонет. Позже его нашли на дне водоема без признаков жизни. Предварительно было установлено, что семья погибшего благополучная, на учете в органах системы профилактики не состояла.

Следователи завели уголовное дело по факту происшествия. Родителей, ответственных за безопасность несовершеннолетнего, проверят. Их могут привлечь к ответственности.

Также труп 14-летнего подростка без признаков насильственной смерти был обнаружен в Подмосковье. По данному факту стражи порядка назначили проверку.

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мальчик утонул ивановская область
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