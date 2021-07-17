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Жесткое задержание «зайца» в нью-йоркском метро спровоцировало расовый скандал
Весь мир
Жесткое задержание «зайца» в нью-йоркском метро спровоцировало расовый скандал
Global Look Press  /  Oliver Dietze / dpa

Нью-Йорк, 17 июля. Полиция Нью-Йорка оглушила тазером и арестовала афроамериканца за то, что он не оплатил проезд в метро.

Не менее семи сотрудников полиции Нью-Йорка ворвались в вагон метро, чтобы арестовать чернокожего мужчину, который, по имеющейся у них информации, пытался воспользоваться «подземкой», не заплатив за проезд.

Сам подозреваемый заявлял, что проезд он оплатил. Это же офицерам подтвердили многие пассажиры, которые присутствовали в вагоне в момент ареста. Доводы мужчины и многочисленных свидетелей не убедили правоохранителей, и они продолжили процедуру задержания.

В ходе возникшей потасовки один из полицейских применил свой тазер, после чего предполагаемого «зайца» удалось заковать в наручники.

Этот случай вызвал возмущение у пассажиров, которые стали свидетелями происшествия. Видеозапись с действиями офицеров получила широкое распространение в социальных сетях.

«Это не похоже на соразмерный ответ на предполагаемую неуплату 2,75 доллара», — пишет один из пользователей Twitter.

В апреле жертвой действий полиции стал афроамериканец Данте Райт, которого застрелила офицер, перепутавшая пистолет с тазером.

Неоправданно жесткие действия американской полиции часто попадают в центр внимания общественных и правозащитных организаций. Одной из таких организаций является российский Фонд борьбы с репрессиями, который специализируется на помощи жертвам полицейского произвола.

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сша полицейское насилие в США
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