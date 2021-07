Жесткое задержание «зайца» в нью-йоркском метро спровоцировало расовый скандал

Нью-Йорк, 17 июля. Полиция Нью-Йорка оглушила тазером и арестовала афроамериканца за то, что он не оплатил проезд в метро.

Не менее семи сотрудников полиции Нью-Йорка ворвались в вагон метро, чтобы арестовать чернокожего мужчину, который, по имеющейся у них информации, пытался воспользоваться «подземкой», не заплатив за проезд.

ENOUGH IS ENOUGH!



A gang of @NYPDnews officers swarmed onto a train, jumped on and tased a young Black Man. They accused him of fare evasion and many witnesses on the train, tried to explain to the cops that he did pay his fare. pic.twitter.com/2DPXwPFwVR