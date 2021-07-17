Результаты парламентских выборов в Армении признали действительными

Ереван, 17 июля. Конституционный суд Армении вынес решение о состоявшихся внеочередных парламентских выборах.

Суд признал результаты действительными.

Внеочередные выборы в Нацсобрание Армении прошли 20 июня, в них приняли участие 21 партия и 4 блока. По итогам победу одержала партия исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Таким образом, партия получит 71 депутатский мандат, а блокам «Армения» и «Честь имею» достанутся 29 и 7 мандатов соответственно.

Против результатов выборов выступили блоки «Честь имею» и «Армения», которые представляют экс-президенты республики Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также партия «Зартонк». Они подали жалобу в суд и рассказали о многочисленных нарушениях в предвыборный период и о давлении на избирателей. В итоге суд не удовлетворил их требования.