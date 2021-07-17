«Крысы бегут с корабля»: общественник Муратов описал ситуацию в МВД Украины

Донецк, 17 июля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен человек в МВД, который прикроет его действия по разбазариванию страны, считает лидер движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Ситуация с отставкой экс-главы МВД Арсена Авакова — главного националиста Украины — напоминает побег крыс с корабля, отметил общественник. Пришедший на освободившееся место Денис Монастырский является ставленником Зеленского, и его задачей станет прикрытие главы государства от разбазаривания страны и от нападок радикалов, отметил Муратов.

По его словам, украинцам не стоит ожидать изменений к лучшему: новый руководитель ведомства лишь привнесет свою «изюминку» в МВД-шную среду. Сторонники Авакова, которые стали участниками добровольческих батальонов милиции и Нацгвардии, продолжают кошмарить народ, объяснил общественник.