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«Крысы бегут с корабля»: общественник Муратов описал ситуацию в МВД Украины

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:34
Политика
«Крысы бегут с корабля»: общественник Муратов описал ситуацию в МВД Украины
Prt Scr youtube.com  /  Министерство информации ДНР

Донецк, 17 июля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен человек в МВД, который прикроет его действия по разбазариванию страны, считает лидер движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Ситуация с отставкой экс-главы МВД Арсена Авакова — главного националиста Украины — напоминает побег крыс с корабля, отметил общественник. Пришедший на освободившееся место Денис Монастырский является ставленником Зеленского, и его задачей станет прикрытие главы государства от разбазаривания страны и от нападок радикалов, отметил Муратов.

По его словам, украинцам не стоит ожидать изменений к лучшему: новый руководитель ведомства лишь привнесет свою «изюминку» в МВД-шную среду. Сторонники Авакова, которые стали участниками добровольческих батальонов милиции и Нацгвардии, продолжают кошмарить народ, объяснил общественник.

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