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Похороны солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева прошли в Москве
Общество
Похороны солиста «Хора Турецкого» Бориса Горячева прошли в Москве
instagram.com  /  @borisgoryachev

Москва, 17 июля. Родственники и поклонники почтили память участника группы «Хор Турецкого» Бориса Горячева в Троекуровском крематории в Москве.

Прощание с Борисом Горячевым состоялось в зале панихиды. Родные, друзья и поклонники простились с артистом. Затем гроб, в котором находился музыкант, на лифте спустили в крематорий под звуки песни «Вечная память» — как правило, именно ее используют для богослужений.

Солист «Хора Турецкого» ушел из жизни в возрасте 49 лет. Горячев в течении трех недель пытался вылечиться от осложнений из-за коронавирусной инфекции. Он скончался 15 июля, незадолго до юбилея.

О смерти артиста сообщила директор группы Анна Чех. После похорон его вдова осталась с двухлетней дочерью на руках.

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