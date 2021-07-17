Летчики Северного флота РФ выполнили учебные полеты над Арктикой

Мурманск, 17 июля. Военнослужащие корабельных авиаполков Северного флота РФ выполнили учебные полеты на палубных истребителях Су-33, МиГ-29КУБ и Су-25УТГ.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в обучении молодых летчиков принимали участие опытные инструкторы, в том числе командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко и командиры авиаполков.

Отмечается, что во время маневров экипажи палубной авиации совершенствовали навыки пилотажа и ведения воздушного боя в небе над Арктикой. Полеты были проведены в сложных метеорологических условиях. Взлет и посадка отрабатывались на полосе аэродрома Североморск-1.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время противолодочные вертолеты Ка-27М поступят на вооружение авиации Черноморского флота. Первым воздушные боевые машины получит 318-й отдельный авиаполк.