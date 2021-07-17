Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 20:39
20:38
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» Алиана Устиненко обвинила Гобозова в незрелости
20:38
Политика
Националистические лозунги навсегда станут символом украинского футбола
20:37
Политика
Эстонские власти решили не отправлять нового посла в Белоруссию
20:36
Весь мир
Танзания потеснила Кению на нефтяном рынке Центральной Африки
20:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной заявил о «сорвавшихся с цепи» поклонницах
20:35
Армия
В NI раскрыли назначение таинственного истребителя от Ростеха
20:35
Спорт
«Фламенго» запросил у «Краснодара» 60 млн евро за переход форварда Педро
20:33
Происшествия
Количество погибших в результате наводнений на западе ФРГ увеличилось до 141
20:33
Весь мир
Башар Асад встретился с главой МИД Китая через несколько часов после инаугурации
20:32
Политика
ОЗХО не смогла дать комментарии по поводу нестыковок в деле Навального
Все новости

Летчики Северного флота РФ выполнили учебные полеты над Арктикой
Армия
Летчики Северного флота РФ выполнили учебные полеты над Арктикой
mil.ru

Мурманск, 17 июля. Военнослужащие корабельных авиаполков Северного флота РФ выполнили учебные полеты на палубных истребителях Су-33, МиГ-29КУБ и Су-25УТГ.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в обучении молодых летчиков принимали участие опытные инструкторы, в том числе командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко и командиры авиаполков.

Отмечается, что во время маневров экипажи палубной авиации совершенствовали навыки пилотажа и ведения воздушного боя в небе над Арктикой. Полеты были проведены в сложных метеорологических условиях. Взлет и посадка отрабатывались на полосе аэродрома Североморск-1.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время противолодочные вертолеты Ка-27М поступят на вооружение авиации Черноморского флота. Первым воздушные боевые машины получит 318-й отдельный авиаполк.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Летчики Северного флота РФ выполнили учебные полеты над Арктикой
учения вмф рф морская авиация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru