Дмитрий Дибров окунул жену лицом в праздничный торт на день рождения

Москва, 17 июля. Звезда конкурса «Мисс Россия» Полина Диброва стала жертвой розыгрыша в собственный день рождения. Телеведущий Дмитрий Дибров устроил супруге сюрприз с помощью шоколадного торта.

Диброва отпраздновала 32-летие неподалеку от Красной площади. Звезда провела свой день рождения в компании супруга, который отнесся к торжеству со всей ответственностью и приготовил возлюбленной сюрпризы.

Пара совершила прогулку на катере, а затем телеведущий подарил жене торт. Как только Диброва вытащила из десерта свечи, муж окунул ее лицом в сладкие коржи. Бывшая победительница конкурса «Мисс Россия» с юмором отнеслась к сюрпризу и опубликовала ролик «поздравления» в Instagram.

«Спасибо, Дима, было очень вкусно», — заявила Диброва в подписи к публикации.

Возмущенные подписчики не оценили юмор телеведущего. Звезду упрекнули в следовании зарубежным традициям, а его супругу пожалели из-за неприятных ощущений. Пара не ответила на резкие комментарии. Влюбленные уже больше десяти лет состоят в счастливом браке и воспитывают троих детей.

Недавно день рождения отметила звезда фолк-музыки, певица Пелагея. Журналисты вспомнили главные моменты карьеры и личной жизни артистки в честь ее 35-летия.