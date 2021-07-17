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Правительство РФ обсудило вопрос финансирования инфраструктурных проектов в регионах

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:26
Экономика
Правительство РФ обсудило вопрос финансирования инфраструктурных проектов в регионах
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 июля. Кабмин на заседании обсудил вопрос финансирования инфраструктурных проектов в регионах за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций. 

В сообщении, опубликованном на сайте Правительства России, отмечается, что будет принят к сведению доклад зампредседателя Марата Хуснуллина по данному вопросу. Власти проводят работу, направленную на усовершенствование механизмов финансирования инфраструктурных проектов.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее утвердил порядок предоставления льготных бюджетных кредитов для регионов. Теперь субъекты смогут получать займы под 0,1% годовых для погашения задолженностей, в том числе перед международными финансовыми организациями.

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что подрядчик готов досрочно сдать новую трамвайную ветку на улице Московской. Сейчас идет строительство двух пешеходных переходов, а укладку трамвайного полотна должны начать 5 августа. Срок завершения работ по контракту — март следующего года, но это может случиться раньше, цитирует мэра INFOX.

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