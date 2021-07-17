Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 20:38
20:38
Политика
Националистические лозунги навсегда станут символом украинского футбола
20:37
Политика
Эстонские власти решили не отправлять нового посла в Белоруссию
20:36
Весь мир
Танзания потеснила Кению на нефтяном рынке Центральной Африки
20:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной заявил о «сорвавшихся с цепи» поклонницах
20:35
Армия
В NI раскрыли назначение таинственного истребителя от Ростеха
20:35
Спорт
«Фламенго» запросил у «Краснодара» 60 млн евро за переход форварда Педро
20:33
Происшествия
Количество погибших в результате наводнений на западе ФРГ увеличилось до 141
20:33
Весь мир
Башар Асад встретился с главой МИД Китая через несколько часов после инаугурации
20:32
Политика
ОЗХО не смогла дать комментарии по поводу нестыковок в деле Навального
20:30
Экономика
Экономист Делягин рассказал об угрозе «зеленых» для курса евро
Все новости

На похоронах Мамонова гроб с его телом не поместился в могилу
Общество
На похоронах Мамонова гроб с его телом не поместился в могилу
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 17 июля. Похороны известного артиста и музыканта Петра Мамонова не обошлись без конфуза. Свидетель церемонии рассказал, что гроб с телом не поместился в могилу.

Сотрудникам кладбища пришлось в срочном порядке расширять углубление в земле. Предварительно гроб снова поднимали из земли. Многие навали произошедшее типичным для Мамонова, который при жизни отличался эксцентричными выходками и заявлениями.

«Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное. Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом», — рассказал литературный критик Митя Самойлов на своей странице в Facebook.

Звезда фильмов «Такси-блюз» и «Остров» умер от последствий коронавируса нового типа 15 июля. Несколько недель до этого он находился в состоянии искусственной комы, подключенный к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия медиков в Коммунарке, спасти музыканта не удалось.

Похороны артиста проходили на Центральном кладбище подмосковного города Верея. Перед этим в Донском монастыре состоялась церемония прощания с артистом, на которой присутствовали его друзья и коллеги. Актер Дмитрий Дюжев вспомнил о совместной работе над фильмом «Остров».

Вернуться назад

Все новости / Общество / На похоронах Мамонова гроб с его телом не поместился в могилу
похороны гроб мамонов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru