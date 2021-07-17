На похоронах Мамонова гроб с его телом не поместился в могилу

Москва, 17 июля. Похороны известного артиста и музыканта Петра Мамонова не обошлись без конфуза. Свидетель церемонии рассказал, что гроб с телом не поместился в могилу.

Сотрудникам кладбища пришлось в срочном порядке расширять углубление в земле. Предварительно гроб снова поднимали из земли. Многие навали произошедшее типичным для Мамонова, который при жизни отличался эксцентричными выходками и заявлениями.

«Не знаю, что это значит, но впечатление производит сильное. Даже тут Мамонов ухитрился выступить ни на кого не похожим образом», — рассказал литературный критик Митя Самойлов на своей странице в Facebook.

Звезда фильмов «Такси-блюз» и «Остров» умер от последствий коронавируса нового типа 15 июля. Несколько недель до этого он находился в состоянии искусственной комы, подключенный к аппарату ИВЛ. Несмотря на все усилия медиков в Коммунарке, спасти музыканта не удалось.

Похороны артиста проходили на Центральном кладбище подмосковного города Верея. Перед этим в Донском монастыре состоялась церемония прощания с артистом, на которой присутствовали его друзья и коллеги. Актер Дмитрий Дюжев вспомнил о совместной работе над фильмом «Остров».