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МЧС опубликовало фото с места крушения самодельного самолета в Иванове

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:21
Происшествия
МЧС опубликовало фото с места крушения самодельного самолета в Иванове
пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области

Иваново, 17 июля. Фотография с места падения самодельного самолета в Иванове появилась в Сети. Воздушное судно рухнуло в реку, а пилот летательного аппарата остался жив.

Эксклюзивные кадры были опубликованы пресс-службой ГУ МЧС по Ивановской области. На фото видно, как части крыла и хвостового оперения выглядывают из воды.

Инцидент произошел вблизи местечка Горино в городском округе Иваново. Воздушное судно, стилизованное под истребитель, вылетело с аэродрома Ивановского авиационно-спортивного клуба. Сразу после вылета пилот доложил диспетчеру о том, что у него отказал двигатель.

Ранее появилась информация о крушении воздушного судна кустарного производства в Иванове. Самодельный летательный аппарат упал в реку Харинку.

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