Россиянам рассказали о способах сэкономить на электричестве

Москва, 17 июля. Разумный подход к питанию бытовой техники может сберечь много денег, уверен Олег Колобов, специалист по зеленой энергетике.

Эксперт предложил определить самые энергоемкие приборы, на которые приходится большая часть расходов домохозяйства. По его словам, часто это холодильник и климатическая техника — кондиционеры и обогреватели, которые призваны поменять температуру в помещении.

«Следует правильно подбирать посуду для приготовления пищи под размер конфорок электроплиты, программы стирки и объем загрузки стиральной машины, а также размещать холодильник вдали от источников тепла», — цитирует его РИА Новости.

Колобов рекомендует приобретать энергоемкую бытовую технику с рангом энергоэффективности не ниже А. Сравнительно высокие единовременные траты окупятся после длительной эксплуатации. От части приборов можно отказаться целиком, если хочется исключить лишние риски для здоровья.

Врач-педиатр Марина Мамаева ранее объяснила, в каких случаях кондиционеры могут представлять опасность для организма.