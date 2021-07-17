Китай следит за крупнейшими военными учениями под руководством Австралии и США

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о международных военных учениях Talisman Sabre в Австралии, первом за три года виртуальном саммите лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), противостоянии КНР и США в Южно-Китайском море, инициативах Японии по защите Тайваня в случае вторжения Пекина, а также борьбе с терроризмом в Индонезии.

Азиатско-Тихоокеанский регион

В Австралии 14 июля начались крупнейшие военные учения Talisman Sabre, в которых под руководством австралийцев и американцев будет задействовано в общей сложности свыше 17 000 военнослужащих. Япония, Великобритания, Канада, Южная Корея и Новая Зеландия также принимают участие в двухнедельном мероприятии в то время, как Индия, Индонезия, Германия и Франция выступают в качестве наблюдателей.

«Учения еще больше укрепят наше сотрудничество на пути к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», — заявил главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

U.S. @PacificMarines with @3dMarineDivision train during #TalismanSabre 2021; a large-scale, bilateral military exercise that enhances the ????????-???????? alliance & provides peace and stability in the #FreeAndOpenIndoPacific. pic.twitter.com/3oE1gW8wb5 — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) July 17, 2021

Наблюдатели особо подчеркивают присутствие всех участников «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad), куда входят США, Япония, Индия и Австралия. Пекин называет их «Азиатским НАТО» и считает, что деятельность данной структуры направлена на сдерживание КНР.

Силы самообороны Японии будут отрабатывать высадку на берег и отражение нападения с моря вместе с морской пехотой США и Великобритании, а также подразделениями армии Австралии. Японская сторона прямо указывает, что подобные маневры «имеют решающее значение для защиты островов Нансэй», включая архипелаг Сэнкаку/Дяоюйдао, на который претендует Китай.

Attended opening ceremony of Exercise @TalismanSabre 2021.



Japanese warship and 2nd Amphibious Rapid Deployment Regiment of #JGSDF @ModJapan_en are participating.



Looking forward to many more exercises with ???????? to maintain and strengthen a #FreeAndOpenIndoPacific. pic.twitter.com/Rl1L0uffhI — Ambassador YAMAGAMI Shingo (@YamagamiShingo) July 15, 2021

Впервые в учениях принимает участие Южная Корея, что может указывать на сдвиги во внешней политике Сеула. В отличие от японцев южнокорейцы всегда придерживались более мягкого подхода в отношении Пекина и старались не вовлекаться в антикитайские инициативы Вашингтона.

Между тем накануне учений у побережья Австралии возле Квинсленда был замечен разведывательный корабль ВМС КНР.

«Они находятся в районе, где им разрешено находиться, и мы знаем, что они там, и внимательно следим за этим», — сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Виртуальный саммит лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошел 16 июля. Главы 21 государства АТР, включая президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Японии Есихидэ Сугу, обсудили стратегии восстановления экономики, пострадавшей в результате пандемии COVID-19.

Японский премьер заверил всех участников, что Токио проведет безопасные Олимпийские игры. В то же время Путин настаивал на необходимости устранить глобальные препятствия в производстве и доставке вакцин от коронавируса.

#APEC Informal Leaders’ Retreat, PM stressed access & distribution of vaccines, resumption of safe cross-border travel, support for MSMEs & start-ups to accelerate post-COVID-19 recovery, and affirmed #TH’s commitment to sustainable & balanced growth through #BCG pic.twitter.com/d1f3LL7btE — APEC 2022 Thailand (@APEC2022TH) July 16, 2021

«Мы надеемся, что все стороны смогут поддержать видение Азиатско-Тихоокеанского сообщества с общим будущим, продвинуть Азиатско-Тихоокеанское партнерство, направить позитивный сигнал о борьбе с коронавирусом на основе солидарности и углубить экономическое восстановление и сотрудничество», — сказал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь по результатам саммита.

Байден среди прочего использовал международную площадку, чтобы в очередной раз подчеркнуть приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Сразу после завершения встречи Вашингтон объявил о санкциях в отношении семи китайских чиновников, обвинив Пекин в подавлении демократии в Гонконге.

U.S. to sanction Chinese officials and warn companies over Hong Kong -sources https://t.co/ENrkBAjzVd pic.twitter.com/69eVb3TWgY — Reuters U.S. News (@ReutersUS) July 16, 2021

Южно-Китайское море

Военные Китая заявили, что «прогнали» военный корабль Соединенных Штатов, незаконно вошедший в спорные воды возле Парасельских островов 12 июля. Инцидент произошел в годовщину решения Постоянной палаты третейского суда в Гааге (ППТС) от 2016 года, отклонившей претензии КНР на большую часть Южно-Китайского моря (ЮКМ), отделенную границей, известной как девятипунктирная линия.

Тянь Цзюньли, представитель командования Южного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сказал, что американский эсминец USS Benfold вторгся в китайские воды недалеко от островов.

«Действия вооруженных сил США серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, нанесли серьезный ущерб миру и стабильности в Южно-Китайском море и серьезно нарушили международное право и нормы международных отношений», — заявил Тянь Цзюньли.

Американцы ответили, что их эсминец провел операцию по свободе судоходства (FONOP) возле Парасельских островов в соответствии с международным правом, «чтобы оспорить незаконные ограничения на мирный проход, введенные Китаем, Тайванем и Вьетнамом», после чего «продолжил нормальные операции в международных водах».

Latest position: One day after the FONOP, USS Benfold is spotted at about 34.7 NM northwest of the Paracel Islands, 02:32 AM UTC, Jul 13.

Image credit to @lobsterlarryliu via @planet. pic.twitter.com/OT8Fpvieta — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) July 14, 2021

В то же время госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом поддерживает принятые Дональдом Трампом ключевые изменения в американской политике в отношении ЮКМ. В июле прошлого года Майк Помпео официально назвал притязания КНР на богатую энергоресурсами акваторию «абсолютно незаконными» и обвинил Пекин в попытках создать «морскую империю». Нынешняя администрация также предупредила Китай, что любое нападение на Филиппины в спорных районах Южно-Китайского моря «вызовет реакцию» США в соответствии с договором о взаимной обороне.

«Нигде морской порядок, основанный на правилах, не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море», — сказал Блинкен.

Индонезия

Объединенные силы военных и полиции 11 июля провели рейд в округе Париги-Моутонг провинции Центральный Сулавеси против боевиков террористической группировки «Моджахеды Восточной Индонезии» (МВИ), аффилированной с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в России). В ходе спецоперации были ликвидированы двое подозреваемых — Рукли и Мухаммад Бусра, известный под псевдонимом Катар. По крайней мере, еще один из троих сбежавших террористов получил ранение во время перестрелки. По словам официальных лиц, количество активных членов МВИ сократилось до семи человек.

Последнее нападение «Моджахедов Восточной Индонезии» было отмечено 11 мая, когда боевики убили четырех фермеров-христиан, в том числе одного католика, в деревне Калемаго округа Посо на острове Сулавеси. В том же месяце полиция сообщила, что в попытке избежать преследования сил безопасности боевики разделились на две группы: одна часть во главе с Али Калорой действовала в округе Сиги, а другая под руководством Катара — в Посо.

11/7/2021



STRIKE!



A team of five soldiers from #TNIAD Special Forces Command #Kopassus managed to ambush and kill two East Indonesia Mujahidin (MIT) terrorists (blue arrow) at their camp in Tokasa Mountain, Parimo, Central Sulawesi



????TNI pic.twitter.com/zplgSSSdgz — JATOSINT (@Jatosint) July 12, 2021

При этом Мох Тауфикуррохман, специалист Центра исследований радикализма и дерадикализации (PAKAR), считает, что смерть двух террористов не окажет существенного влияния на группировку.

«МВИ трудно искоренить, потому что они контролируют территорию и продолжают получать материально-техническую и кадровую поддержку от сторонников ИГ, как внутри, так и за пределами Посо», — сказал Мох.

«Моджахеды Восточной Индонезии» — одна из двух радикальных исламистских группировок, действующих в стране. С 2015 года против боевиков МВИ в Центральном Сулавеси продолжается самая длительная контртеррористическая операция, которая в середине февраля 2021 года была в очередной раз переименована и сегодня носит название «Мадаго Райя».

Сложность ситуации в том, что «моджахеды» обосновались в регионе, где на рубеже тысячелетий противоречия между мусульманами и христианами вылились в массовые беспорядки, унесшие жизни свыше тысячи человек. Власти Индонезии по-прежнему опасаются возможного возобновления межрелигиозного конфликта.

Парламент Индонезии 15 июля ратифицировал новый закон об особой автономии Папуа. Изменения в законодательстве вызвали протесты активистов, которые считают, что таким образом Джакарта усилит контроль над богатым ресурсами регионом с самым бедным населением.

Парламентарии пересмотрели 20 статей действовавшего с 2001 года закона, который закреплял особые нормы и правила в самых восточных провинциях страны — Папуа и Западное Папуа, где на протяжении десятилетий тлеет сепаратистский конфликт. По мнению правительства, новый закон об автономии поможет развитию региона. Но противники утверждают, что он был разработан без широких консультаций с папуасами, за исключением части местной элиты, тесно связанной с центральными властями.

В столице провинции Папуа Джаяпуре 14 июля прошли три студенческие демонстрации, на которых были задержаны 23 человека. По сообщениям СМИ, несколько активистов получили ранения во время разгона митингов. Еще 40 протестующих были арестованы 15 июля в Джакарте. Демонстрации также прошли в провинции Западное Папуа, в том числе в столице Маноквари и округе Каймана, где полиция задержала 16 митингующих.

Последняя волна протестов и погромов в Папуа прошла в конце июня. Рост социальной напряженности может ухудшить ситуацию в проблемных восточных провинциях, где в последние месяцы обострилось вооруженное противостояние между папуасскими экстремистами и центральными властями. После недавней серии нападений на чиновников и мирных жителей, правительство признало террористическими организациями «Движение за свободное Папуа» (ДПС) и его вооруженное крыло, «Национально-освободительную армию Западного Папуа» (НОАЗП).

15/7/21 Jakarta



As the parliament of Indonesia is forcing through the renewal of Special Autonomy in West Papua, 50 West Papuan students were arrested and beaten outside the parliament. pic.twitter.com/ttpghkiPEh — Veronica Koman 許愛茜 (@VeronicaKoman) July 15, 2021

Тайвань

Токио продвигает повестку необходимости защиты Тайваня в случае вторжения КНР, объясняя это жизненными интересами и угрозой суверенитету Японии. Впервые стабильность в Тайваньском проливе отмечена в докладе по вопросам обороны японского правительства, опубликованном 13 июля.

«Стабилизация ситуации вокруг Тайваня важна для безопасности Японии и стабильности международного сообщества», — говорится в докладе.

«Поскольку военные действия в Восточно- и Южно-Китайском морях и вокруг Тайваня становятся более активными, нам необходимо уделять больше внимания военным тенденциям двух стран (США и Китая — прим. ред.) в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил министр обороны Нобуо Киси на пресс-конференции, когда его спросили, почему в отчете упоминается ситуация вокруг острова.

Министерство иностранных дел Тайваня поблагодарило Японию за то, что она придает большое значение безопасности в Тайваньском проливе. Тем временем представитель МИД КНР Чжао Лицзянь раскритиковал Токио за беспочвенные обвинения в адрес Пекина.

«Это крайне неправильно и безответственно. Китай категорически недоволен докладом и решительно выступает против него», — отметил Чжао Лицзянь.

“The stability of the situation around Taiwan is important, not only for the security of our country, but for the stability of the international community,” the Defense Ministry said. https://t.co/sXURhkHfQH — The Japan Times (@japantimes) July 13, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.