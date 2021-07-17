Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 20:38
20:38
Политика
Националистические лозунги навсегда станут символом украинского футбола
20:37
Политика
Эстонские власти решили не отправлять нового посла в Белоруссию
20:36
Весь мир
Танзания потеснила Кению на нефтяном рынке Центральной Африки
20:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной заявил о «сорвавшихся с цепи» поклонницах
20:35
Армия
В NI раскрыли назначение таинственного истребителя от Ростеха
20:35
Спорт
«Фламенго» запросил у «Краснодара» 60 млн евро за переход форварда Педро
20:33
Происшествия
Количество погибших в результате наводнений на западе ФРГ увеличилось до 141
20:33
Весь мир
Башар Асад встретился с главой МИД Китая через несколько часов после инаугурации
20:32
Политика
ОЗХО не смогла дать комментарии по поводу нестыковок в деле Навального
20:30
Экономика
Экономист Делягин рассказал об угрозе «зеленых» для курса евро
Все новости

Анна Хилькевич рассказала о кризисах в семье
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о кризисах в семье
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 17 июля. Известная российская актриса Анна Хилькевич рассказала об этапах своей семейной жизни. Артистка объяснила, как сложности и кризисы помогают паре оставаться вместе в тяжелый период.

Новый пост звезда сериала «Универ. Новая общага» посвятила философским размышлениям на тему брака и отношений. Актриса рассказала о семейных кризисах, которые неизбежно случаются у каждой пары. По ее мнению, именно благодаря этим вещам отношения между мужчиной и женщиной заметно укрепляются.

«Абсолютно у любой, даже самой идеальной на картинке семьи это случается. Иногда эти периоды чересчур затяжные, а кто-то может и за месяц-два перейти в новую фазу», — заявила телезвезда.

Вместе с кризисами и сложностями приходят развитие и новые этапы — рождение ребенка, новая работа, психологические трансформации и многие другие вещи. Задача семьи, по мнению Хилькевич, — не упустить новый виток и по нему подняться на следующий уровень. Именно благодаря этому наступает гармония, и отношения между людьми лишь укрепляются.

«Важно говорить и слышать. Не бросаться отношениями. Осознавать, что изменения неизбежны. И желать пройти их вместе. Да, понимаю, говорить об этом легко. А применять все это на деле — совсем другое», — сообщила своим поклонникам актриса.

Ранее звезда уже разозлила поклонниц своими заявлениями о домашнем насилии, поэтому теперь многие ей не стремятся доверять. Некоторое время назад артистка опубликовала фотографию с гримом побоев и рассказала, что «получила» за несоблюдение традиций.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анна Хилькевич рассказала о кризисах в семье
кризис семья хилькевич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru