Анна Хилькевич рассказала о кризисах в семье

Москва, 17 июля. Известная российская актриса Анна Хилькевич рассказала об этапах своей семейной жизни. Артистка объяснила, как сложности и кризисы помогают паре оставаться вместе в тяжелый период.

Новый пост звезда сериала «Универ. Новая общага» посвятила философским размышлениям на тему брака и отношений. Актриса рассказала о семейных кризисах, которые неизбежно случаются у каждой пары. По ее мнению, именно благодаря этим вещам отношения между мужчиной и женщиной заметно укрепляются.

«Абсолютно у любой, даже самой идеальной на картинке семьи это случается. Иногда эти периоды чересчур затяжные, а кто-то может и за месяц-два перейти в новую фазу», — заявила телезвезда.

Вместе с кризисами и сложностями приходят развитие и новые этапы — рождение ребенка, новая работа, психологические трансформации и многие другие вещи. Задача семьи, по мнению Хилькевич, — не упустить новый виток и по нему подняться на следующий уровень. Именно благодаря этому наступает гармония, и отношения между людьми лишь укрепляются.

«Важно говорить и слышать. Не бросаться отношениями. Осознавать, что изменения неизбежны. И желать пройти их вместе. Да, понимаю, говорить об этом легко. А применять все это на деле — совсем другое», — сообщила своим поклонникам актриса.

Ранее звезда уже разозлила поклонниц своими заявлениями о домашнем насилии, поэтому теперь многие ей не стремятся доверять. Некоторое время назад артистка опубликовала фотографию с гримом побоев и рассказала, что «получила» за несоблюдение традиций.