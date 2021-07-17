Эффектный трюк российских Су-35 и МиГ-31 около Аляски вызвал восторг в Китае

Пекин, 17 июля. Экипажи российских истребителей Су-35 и МиГ-31 не растерялись во время приближения ВВС США к границам РФ и успешно перехватили потенциальных нарушителей, пишет Sohu.

Российские военные самолеты поднялись в небо и заставили трех американских бомбардировщиков B-52H, которые направлялись к рубежам России, сменить курс. Инцидент произошел над Беринговым проливом ориентировочно между Камчаткой и Аляской. Эта новость собрала большую реакцию среди читателей китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

«Пример для подражания», – написал один из интернет-пользователей.

С таким мнением согласилось большинство китайцев, которые пришли в восторг от решительного маневра российской авиации. По их мнению, на данный момент самым главным страхом Соединенных Штатов является Россия.

«Россия, воевавшая страна, разговаривает жестко. Класс!» – добавил еще один комментатор.

По словам интернет-пользователей, американцы, пытаясь устроить какие-либо провокации около российских границ, просто играют с огнем.

Ранее в издании Sohu сообщили, что пилота ВВС США бросило в холодный пот после встречи с российским истребителем Су-30. Действия произошли над Охотским морем.