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Военнослужащие ЗВО провели занятия по стрельбе для юнармейцев в Смоленской области
Армия
Военнослужащие ЗВО провели занятия по стрельбе для юнармейцев в Смоленской области
фото от пресс-службы Южного военного округа

Москва, 17 июля. Военнослужащие зенитно-ракетной бригады Западного военного округа провели занятия по правильному обращению с оружием для участников движения «Юнармия», сообщает Минобороны России.

Тренировочные мероприятия прошли в Смоленской области. Отряду юнармейцев имени маршала бронетанковых войск М.Е. Катукова объяснили правила обращения с оружием, требования по уходу за ним, а также научили разборке автомата АК-74М. Кроме того, военные провели с юнармейцами занятие по пулевой стрельбе.

Ранее сообщалось, что патриотическое движение «Юнармия» сформировало первый отряд медицинского назначения. Его членами стали учащиеся одной из петербургских школ. Церемония приема юнармейцев в новый отряд состоялась в штабе Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

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