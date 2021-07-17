Милана Тюльпанова заявила, что Аршавин так и не смог простить Казьмину

Санкт-Петербург, 17 июля. Отношения между футболистом Андреем Аршавиным и его экс-женой Алисой Казьминой могут осложниться на фоне суда. Блогер Милана Тюльпанова сообщила, почему их примирение маловероятно.

Бывшие супруги Андрей Аршавин и Алиса Казьмина готовятся к предстоящему судебному процессу, который пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля. Поводом послужил иск матери спортсмена Татьяны Аршавиной против экс-невестки из-за особняка — Казьмина просит оставить ей дом, в котором она жила с детьми от футболиста. На этом фоне и без того напряженные отношения между бывшими влюбленными могут осложниться еще сильнее. Как сообщила подруга Аршавина, бывшая жена экс-футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова, спортсмен так и не смог найти в себе силы для прощения Казьминой.

«Андрей мне сказал, что очень любит Алису. Но не может простить», — сообщила Тюльпанова.

Неизвестно, какой именно проступок Аршавин не смог простить бывшей жене. Мать спортсмена Татьяна Аршавина утверждала, что из-за невестки спортсмен лишился нескольких миллионов евро. При этом бывшая свекровь журналистки призналась, что, несмотря на поступок жены, Аршавин продолжал жалеть ее.

На фоне суда Казьмина сообщила, что ее состояние ухудшается. Тяжелобольная журналистка переживает, что у нее не хватает денег на жизненно важные операции.