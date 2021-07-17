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Башар Асад встретился с главой МИД Китая через несколько часов после инаугурации
Весь мир
Башар Асад встретился с главой МИД Китая через несколько часов после инаугурации
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Дамаск, 17 июля. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад провел встречу с главой МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И.

В ходе беседы сирийский лидер отметил высокое положение Китая на международной арене и выразил надежду на расширение сотрудничества между двумя странами в различных областях. Также Асад поблагодарил КНР за дипломатическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии в международных инстанциях.

Ван И, в свою очередь, передал Асаду поздравления с переизбранием на должность президента от Председателя ЦК КПК Си Цзиньпина. Министр отметил важную региональную роль Сирии и ее заслуги в борьбе с международным терроризмом, несмотря на вмешательство США во внутренние дела республики и разрушительные экономические санкции. Кроме того, дипломат поднял вопрос об участии САР в проекте «Один пояс — один путь», который подразумевает создание прочных торговых коридоров между Китаем и Европой.

Это первый с 2011 года случай, когда глава МИД Китая посещает Сирию. По итогам встречи были подписаны соглашения, касающиеся восстановления сирийской инфраструктуры и смягчения экономических последствий западных санкций.

Примечательно, что данная встреча произошла через несколько часов после инаугурации президента Башара Асада. Церемония прошла утром 17 июля во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн. Клятва и речь государственного лидера освещались десятками международных телеканалов, а также демонстрировались на больших экранах в Дамаске.

Асад победил на прошедших 26 мая выборах, набрав 95,1% голосов. Учитывая явку в 78%, за него отдали свои голоса более 13 миллионов сирийцев.

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