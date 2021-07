Башар Асад встретился с главой МИД Китая через несколько часов после инаугурации

Дамаск, 17 июля. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад провел встречу с главой МИД Китайской Народной Республики (КНР) Ван И.

В ходе беседы сирийский лидер отметил высокое положение Китая на международной арене и выразил надежду на расширение сотрудничества между двумя странами в различных областях. Также Асад поблагодарил КНР за дипломатическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии в международных инстанциях.

Ван И, в свою очередь, передал Асаду поздравления с переизбранием на должность президента от Председателя ЦК КПК Си Цзиньпина. Министр отметил важную региональную роль Сирии и ее заслуги в борьбе с международным терроризмом, несмотря на вмешательство США во внутренние дела республики и разрушительные экономические санкции. Кроме того, дипломат поднял вопрос об участии САР в проекте «Один пояс — один путь», который подразумевает создание прочных торговых коридоров между Китаем и Европой.

Это первый с 2011 года случай, когда глава МИД Китая посещает Сирию. По итогам встречи были подписаны соглашения, касающиеся восстановления сирийской инфраструктуры и смягчения экономических последствий западных санкций.

China and Syria sign a number of agreements regarding rebuilding Syria and the economic sector pic.twitter.com/T6IlLTA3Wx

Примечательно, что данная встреча произошла через несколько часов после инаугурации президента Башара Асада. Церемония прошла утром 17 июля во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн. Клятва и речь государственного лидера освещались десятками международных телеканалов, а также демонстрировались на больших экранах в Дамаске.

Bashar al Assad holds inauguration ceremony for himself and swore himself in as #Syria’s President for a 4th term, since July 2000. He won 95.1% of the vote in the recent elections. pic.twitter.com/qivmKso5hv