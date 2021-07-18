Маркетолог раскрыл суть «мемной войны» хакеров из Anonymous против Илона Маска

Биткоин служит примером того, как в современном мире создание нематериальных конструктов и таких же активов позволяет их монетизировать. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что хакеры из Anonymous сообщили на YouTube о создании собственной криптовалюты для борьбы с американским предпринимателем Илоном Маском и запретом майнинга в Китае. Маркетолог обратил внимание на то, что по большому счету мы ничего не знаем ни об одном из участников этой «мемной войны».

«Мы все чаще наблюдаем, как в рамках виртуальных пространств происходит конструирование новых героев. В отличие от привычных нам жуликов, они уже не стараются проворачивать дела скрытно. Они сами себя предъявляют миру, ведут свои каналы на YouTube и где угодно. Мы наблюдаем некую новую вселенную Marvel, где между собой воюют какие-то полубоги, мифические личности», — сообщил специалист.

Николай Григорьев настоятельно порекомендовал не воспринимать всерьез лозунги, декларируемые участниками Anonymous в этой «мемной войне».

«Главная ошибка — по старинке искать здесь содержательную часть. Современная содержательность — уже бессодержательна. Сегодня можно надувать мощнейшие пузыри без какого-либо содержания, которые можно тут же монетизировать», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Ralf-Udo Thiele/imageBROKER.com

В завершение он привел еще один пример того, как подобная разрекламированная идея может стать реальной частью материального мира.

«В современном мире создание нематериальных конструктов и активов позволяет их монетизировать самыми разными способами. Посмотрите, сколько совершенно реальных денег вложено в те же самые биткоины. Все начинают майнить, цена видеокарт взлетает, колоссальные объемы электричества уходят на какие-то совершенно непонятные вычислительные процессы, которые просто сами по себе производят деньги. Алхимики, мечтавшие обрести философский камень, просто кусают локти в гробу от зависти», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН оценил желание Джеки Чана вступить в Коммунистическую партию Китая (КПК). По словам собеседника, сегодня состоять в КПК более почетно, чем в Демократической партии США.