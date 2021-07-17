Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 20:37
20:36
Весь мир
Танзания потеснила Кению на нефтяном рынке Центральной Африки
20:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной заявил о «сорвавшихся с цепи» поклонницах
20:35
Армия
В NI раскрыли назначение таинственного истребителя от Ростеха
20:35
Спорт
«Фламенго» запросил у «Краснодара» 60 млн евро за переход форварда Педро
20:33
Происшествия
Количество погибших в результате наводнений на западе ФРГ увеличилось до 141
20:33
Весь мир
Башар Асад встретился с главой МИД Китая через несколько часов после инаугурации
20:32
Политика
ОЗХО не смогла дать комментарии по поводу нестыковок в деле Навального
20:30
Экономика
Экономист Делягин рассказал об угрозе «зеленых» для курса евро
20:26
Экономика
Эксперт рассказал о нюансах инвестирования в недвижимость
20:26
Наука
В США создали устройство для зарядки смартфона с помощью пальцев
Все новости

Экс-депутат Рады обрисовал сценарий развала Украины до конца года

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:35
Политика
Экс-депутат Рады обрисовал сценарий развала Украины до конца года
wikipedia.org  /  tov_sergeant / CC0

Киев, 17 июля. Глубокий кризис, который активно развивается на Украине во всех ключевых сферах, может стать причиной для очередного майдана, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев.

Соответствующее заявление он сделал в ходе дискуссии на политическом ток-шоу, выходящем на телеканале «НАШ». По его словам, сейчас можно наблюдать серьезные проблемы в сферах бюджетообразования, медицины, а также образования. В скором времени страну накроет тяжелейший энергетический кризис. Не стоит исключать, что экс-депутат имел в виду запуск в эксплуатацию росссийско-немецкого газопровода «Северный поток — 2».

Мураев отметил, что за такое положение дел несет ответственность правящая партия «Слуга народа». Всеобщее недовольство заставит людей выйти на улицу.

«Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект «Украина» закончился», — сказал он.

Политик также отметил, что такой сценарий развития событий поприветствуют все граничащие с Украиной страны.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планировал добиться остановки «Северного потока — 2» на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако, как стало известно по результатам встречи, сделать этого не удалось.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады обрисовал сценарий развала Украины до конца года
украина развал мураев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru