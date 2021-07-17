Экс-депутат Рады обрисовал сценарий развала Украины до конца года

Киев, 17 июля. Глубокий кризис, который активно развивается на Украине во всех ключевых сферах, может стать причиной для очередного майдана, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев.

Соответствующее заявление он сделал в ходе дискуссии на политическом ток-шоу, выходящем на телеканале «НАШ». По его словам, сейчас можно наблюдать серьезные проблемы в сферах бюджетообразования, медицины, а также образования. В скором времени страну накроет тяжелейший энергетический кризис. Не стоит исключать, что экс-депутат имел в виду запуск в эксплуатацию росссийско-немецкого газопровода «Северный поток — 2».

Мураев отметил, что за такое положение дел несет ответственность правящая партия «Слуга народа». Всеобщее недовольство заставит людей выйти на улицу.

«Если осенью это выплеснется на улицу, все наши соседи вложат сюда и деньги, и средства, чтобы проект «Украина» закончился», — сказал он.

Политик также отметил, что такой сценарий развития событий поприветствуют все граничащие с Украиной страны.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планировал добиться остановки «Северного потока — 2» на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако, как стало известно по результатам встречи, сделать этого не удалось.