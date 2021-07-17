Пошлины на экспорт российского чугуна для стран ЕАЭС снижены в два раза

Москва, 17 июля. Правительство РФ более чем в два раза снизило цены на экспорт российского чугуна для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Показатель снижен с 115 долларов до 54 долларов, следует из постановления, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным. Документ вступит в силу по истечении 30 дней со дня его публикации.

Премьер-министр РФ ранее утвердил постановление о введении вывозных пошлин на черные и цветные металлы. Срок действия меры — с 1 августа по 31 декабря текущего года.

Кабмин собирается до окончания действия данной меры проработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. Реализация крупных инфраструктурных проектов была затруднена на фоне резкого подорожания металлов и, соответственно, металлопродукции. На строительство социальных объектов и производство промышленной продукции требовалось дополнительное финансирование.

Минфин РФ с 1 августа 2021 года увеличит экспортную пошлину на нефть на 6,3 доллара. Показатель вырастет с 61,5 доллара до 67,8 доллара за тонну.