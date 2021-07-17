В США озвучили три наиболее вероятных сценария конфликта РФ и НАТО в Прибалтике

Вашингтон, 17 июля. Россия имеет явное преимущество перед НАТО в Прибалтике, исключая любой шанс на победу Альянса в случае начала военного противостояния, пишет американский аналитик Марк Эпископос.

В своей публикации для издания The National Interest эксперт напомнил, что страны Балтии из года в год наращивают расходы на милитаризацию в соответствии с требованиями НАТО. Эти колоссальные траты совершенно не обеспечивают им хоть какого-то военного преимущества.

Ссылаясь на новый доклад Шведского исследовательского агентства, автор отмечает, что России понадобится несколько дней, чтобы одержать победу в регионе. Это связано с неравномерным соотношением сил. Российская армия обладает численным и техническим преимуществом. Она оснащена современным вооружением, вроде зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Войскам НАТО попросту не хватит техники для эффективного противостояния в Прибалтике. Силы Альянса могут быть уничтожены на месте, так и не дождавшись подкрепления.

Федеральное агентство новостей /

В этой связи Эпископос озвучил три сценария конфликта, каждый из которых подразумевает поражение НАТО в войне с Россией за Прибалтику. Во-первых, автор предлагает западному военному блоку хотя бы попытаться взять реванш, что наверняка обернется огромными потерями. Кроме того, Альянс может пригрозить России ядерным оружием. Наконец, в рамках третьего сценария аналитик предлагает НАТО смириться и принять поражение ради сохранения сил.

Ранее киевский политолог Александр Мотыль сделал неожиданное заявление о способности Североатлантического альянса воевать с Россией. По его словам, армии европейских стран ослабли и не готовы к полномасштабным военным операциям.