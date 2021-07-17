Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 20:37
20:37
Политика
Эстонские власти решили не отправлять нового посла в Белоруссию
20:36
Весь мир
Танзания потеснила Кению на нефтяном рынке Центральной Африки
20:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной заявил о «сорвавшихся с цепи» поклонницах
20:35
Армия
В NI раскрыли назначение таинственного истребителя от Ростеха
20:35
Спорт
«Фламенго» запросил у «Краснодара» 60 млн евро за переход форварда Педро
20:33
Происшествия
Количество погибших в результате наводнений на западе ФРГ увеличилось до 141
20:33
Весь мир
Башар Асад встретился с главой МИД Китая через несколько часов после инаугурации
20:32
Политика
ОЗХО не смогла дать комментарии по поводу нестыковок в деле Навального
20:30
Экономика
Экономист Делягин рассказал об угрозе «зеленых» для курса евро
20:26
Экономика
Эксперт рассказал о нюансах инвестирования в недвижимость
Все новости

Восемь человек получили ранения при стрельбе в Портленде

  /   Обновлено: 17 июля 2021 20:02
Происшествия
Восемь человек получили ранения при стрельбе в Портленде
Pr Scr Ruptly

Портленд, 17 июля. Не менее восьми человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Портленде, штат Орегон.

По данным местной полиции, всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии.

«Восемь человек проходят лечение в связи с ранениями, полученными в результате стрельбы в центре Портленда», — отмечается в сообщении правоохранителей.

По уточненным данным, преступник в настоящий момент находится на свободе, он успел скрыться с места происшествия до прибытия силовиков.

Ранее американцы устроили перестрелку в День отмены рабства в США, в результате чего восемь человек погибли и несколько десятков пострадали.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Восемь человек получили ранения при стрельбе в Портленде
сша стрельба портленд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru