Восемь человек получили ранения при стрельбе в Портленде

Портленд, 17 июля. Не менее восьми человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Портленде, штат Орегон.

По данным местной полиции, всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии.

«Восемь человек проходят лечение в связи с ранениями, полученными в результате стрельбы в центре Портленда», — отмечается в сообщении правоохранителей.

По уточненным данным, преступник в настоящий момент находится на свободе, он успел скрыться с места происшествия до прибытия силовиков.

Ранее американцы устроили перестрелку в День отмены рабства в США, в результате чего восемь человек погибли и несколько десятков пострадали.