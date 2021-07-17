Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 20:37
20:36
Весь мир
Танзания потеснила Кению на нефтяном рынке Центральной Африки
20:36
Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной заявил о «сорвавшихся с цепи» поклонницах
20:35
Армия
В NI раскрыли назначение таинственного истребителя от Ростеха
20:35
Спорт
«Фламенго» запросил у «Краснодара» 60 млн евро за переход форварда Педро
20:33
Происшествия
Количество погибших в результате наводнений на западе ФРГ увеличилось до 141
20:33
Весь мир
Башар Асад встретился с главой МИД Китая через несколько часов после инаугурации
20:32
Политика
ОЗХО не смогла дать комментарии по поводу нестыковок в деле Навального
20:30
Экономика
Экономист Делягин рассказал об угрозе «зеленых» для курса евро
20:26
Экономика
Эксперт рассказал о нюансах инвестирования в недвижимость
20:26
Наука
В США создали устройство для зарядки смартфона с помощью пальцев
Все новости

Диетолог назвал натуральные напитки на замену энергетикам
Общество
Диетолог назвал натуральные напитки на замену энергетикам
pixabay.com  /  (Joenomias) Menno de Jong

Вашингтон, 17 июля. Четыре напитка, которые заменяют энергетики и при этом являются натуральными, перечислила диетолог из Университета Джона Хопкинса Диана Визтум.

Прежде всего для заряда бодрости можно выпить кофе. В нем содержится меньшее количество кофеина, чем в энергетике, но его хватит для улучшения памяти, концентрации и бодрости. Также энергетик можно заменить зеленым чаем. В напитке есть два соединения — эпигаллокатехин и l-теанин. Они помогают меньше уставать.

Матча имеет практически аналогичные полезные свойства, как у зеленого чая. Еще одним заменителем является чай из куркумы. В нем нет кофеина, но он обеспечивает прилив энергии и выработку серотонина и дофамина в мозге.

Куркуму ранее назвали одной из специй, которая способна увеличить продолжительность жизни. Она обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Диетолог назвал натуральные напитки на замену энергетикам
энергетик напиток диетолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru