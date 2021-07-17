Диетолог назвал натуральные напитки на замену энергетикам

Вашингтон, 17 июля. Четыре напитка, которые заменяют энергетики и при этом являются натуральными, перечислила диетолог из Университета Джона Хопкинса Диана Визтум.

Прежде всего для заряда бодрости можно выпить кофе. В нем содержится меньшее количество кофеина, чем в энергетике, но его хватит для улучшения памяти, концентрации и бодрости. Также энергетик можно заменить зеленым чаем. В напитке есть два соединения — эпигаллокатехин и l-теанин. Они помогают меньше уставать.

Матча имеет практически аналогичные полезные свойства, как у зеленого чая. Еще одним заменителем является чай из куркумы. В нем нет кофеина, но он обеспечивает прилив энергии и выработку серотонина и дофамина в мозге.

Куркуму ранее назвали одной из специй, которая способна увеличить продолжительность жизни. Она обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами.