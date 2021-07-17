Концерн Volkswagen заявил об увеличении продаж автомобилей с начала года

Вольфсбург, 17 июля. Немецкий автоконцерн Volkswagen с начала текущего года реализовал автомобилей на 28% больше, чем аналогичный период 2020-го.

В количественном выражении объем продаж составил 5 млн единиц по всему миру. В странах Западной Европы показатель увеличился на 31%, в Северной Америке — на 45%, а вот в Китае — только на 16%. Глава китайского подразделения Volkswagen Штефан Валленштейн назвал текущий год особенно сложным из-за проблем с поставкой полупроводников, в частности микросхем, пишет ТАСС.

Осваивать рынки Юго-Восточной Азии намерен южнокорейский бренд Hyundai. Он готовит к выпуску самый маленький кроссовер в своей линейке под названием Casper.